Patrizia De Blanck ha dato della puttan* a Stefania Orlando?/ Chiarimento al Grande Fratello Vip…

Scintille in arrivo nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. Ebbene sì, la Contessa Patrizia De Blanck si prepara a varcare nuovamente la porta rossa per fare capolino lì dove è stata eliminata solo poche settimane fa. Eppure, nonostante la sua assenza fisica, la De Blanck ha continuato ad aleggiate nella Casa. D’altronde la scorsa puntata ha fatto nuovamente sentire la sua voce agli ex coinquilini, accusando pesantemente non solo Giulia Salemi ma soprattutto Stefania Orlando. Patrizia proprio non ha digerito la nomination ricevuta dall’ex amica, che ha poi contribuito a farla finire al televoto dove è stata poi eliminata. Ecco perché, appena ha avuto occasione in studio, si è tolta l’ennesimo sassolino dalla scarpa, accusandola di essere una “falsa”.

Patrizia De Blanck, il confronto definitivo con Stefania Orlando

C’è chi in quell’occasione ha addirittura sentito che la De Blanck ha accusato Stefania Orlando di essere una poco di buono, cosa però smentita da Patrizia nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi. Queste le sue parole: “Io ho detto ‘bugiarda’, però mi hanno messo in bocca cose che non ho detto…Ci deve essere qualcuno che ce l’ha con me. Perché mi mettono in bocca cose che non ho detto? Mai detta una cosa del genere…” Ha invece tenuto a chiarire che: “Io su Stefania ho detto che è falsa ma nell’ambito del gioco, non nella vita reale, perché io non la conosco…” Sulla base di questo è molto probabile che questa sera la Contessa entrerà proprio per un confronto definitivo con lei.



