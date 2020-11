Patrizia de Blanck/ Hot al Grande Fratello Vip: dal gossip con Antonio Zequila agli slip…

Patrizia de Blanck al Grande Fratello Vip 2020 in balia del gossip con Antonio Zequila e…

Patrizia de Black sempre più piccante al Grande Fratello Vip 2020 e non solo. La Contessa è un personaggio indiscusso di questa edizione del programma e i suoi coinquilini lo sanno bene visto che amano sentire le sue storie ma la odiano un po’ quando si comporta un po’ male con gli altri comandando e rispondendo. Gli equilibri sono sempre un po’ precari in casa ma a riscaldare l’atmosfera ci pensano i gossip di Giacomo Urtis. L’ultimo della serata di ieri riguarda molto da vicino proprio la Contessa rea di aver avuto una liason, un flirt, con Antonio Zequila e di non volerlo ammettere. Il chirurgo estetico legge il comunicato della produzione in cui si parla di alcune presunte dichiarazioni di Zequila che sarebbero corredate da alcune foto che dimostrerebbero la loro liason.

Patrizia de Blanck tra gli slip che non indossa e la questione della poca pulizia…

A quel punto la contessa Patrizia de Blanck al Grande Fratello Vip 2020 smentisce ancora una volta questo gossip ammettendo anche che con tutti gli uomini che ha avuto non farebbe alcuna differenza aggiungerne uno inoltre Antonio Zequila le sta pure simpatico. Intanto, fuori dalla casa, è un altro uomo che dice la sua su Patrizia de Blanck ovvero Fulvio Abbate. Il gieffino spiega che la Contessa sta sempre senza slip in casa e spesso quando lei si alzava dal divano o dalla sedia, era lui ad aiutarla ad abbassare la gonna per nascondere le sue grazie. La prova di questo ci fu anche in diretta quando la Contessa si spogliò per cambiarsi proprio nel momento in cui la d’Urso era in diretta dalla casa in una puntata di Pomeriggio5. In quel frangente la De Blanck si tolse il vestito e sotto non aveva niente. Capitolo a parte, infine, dovrebbe essere la questione pulizia di cui spesso si sente parlare in casa e alcuni si lamentano per via del cattivo odore che arriverebbe dalla sua stanza. Come finirà la questione?



