Patrizia de Blanck in crisi/ La figlia Patrizia al Grande Fratello vip per rilanciarla?

Patrizia de Blanck ha perso la sua verve? Sicuramente la Contessa è il perno nella casa di questo Grande Fratello Vip 2020, ma quanto tempo potrà resistere ancora? In molti sono convinti che la De Blanck non abbia più la verve dei primi giorni, i suoi bei racconti si sono ormai diradati e anche le sue parolacce non hanno più l’effetto di una volta, cosa ne è stata allora della nostra Contessa? Il Grande Fratello Vip 2020 torna in onda questa sera con lei ancora al sicuro dalle nomination ma anche fuori dal gruppo dei preferiti scelti dal pubblico, quanto durerà la sua permanenza nella casa in questo limbo? Al momento è difficile pensare che la Contessa venga nominata e sia a rischio eliminazione la prossima settimana, ma ci vorrebbe per lei una piccola scossa, arriverà la figlia Giada ad animarla in più e regalarle altre emozioni?

PATRIZIA DE BLANCK SI E’ SPENTA AL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Chi ha seguito il Grande Fratello Vip 2020 sa bene che la Contessa non molla e continua a bacchettare tutti quelli che le capitano a tiro e, in primis, Adua del Vesco e Dayane Mello. Le due sono finite nella lista nera di Patrizia de Blanck che ha promesso di nominarle per via del comportamento poco educato, ma da che parte sta veramente la Contessa? Proprio nell’ultima puntata del reality, Alfonso Signorini ha spinto tutti ad assumersi la responsabilità del proprio comportamento mostrando al pubblico a casa la spaccatura e i due gruppi esistenti ma proprio alla fine di questo siparietto, la Contessa ha esclamato: “Ma io in che gruppo sto?”. In effetti sembra che lei non si sia ancora schierata e sia un cane sciolto anche se le lacrime per l’uscita di Matilde Brandi e la sua simpatia per i ragazzi della casa la avvicinano molto alla stanza arancione.



