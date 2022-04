Patrizia De Blanck, incidente a Oggi è un altro giorno/ Cade dalle scale per salvare…

Patrizia De Blanck, incidente dietro le quinte a Oggi è un altro giorno

Piccolo incidente per Patrizia De Blanck dietro le quinte di Oggi è un altro giorno. La contessa, insieme alla figlia Giasa, è stata ospite della puntata del programma di Serena Bortone trasmessa da Raiuno il 21 aprile. La contessa ha così svelato di essere caduta dalle scale per salvare il cane. La confessione è arrivata dopo l’ingresso in studio dove la De Blanck è arrivata con l’aiuto di due ragazzi. “Sono caduta dalle scale per salvare il cane”, ha spiegato la contessa.

“Adesso, perché c’erano i tre cani che festeggiano e per salvarli mi sono rovesciata. Per un uomo non l’avrei fatto, ma per loro assolutamente sì. Mi siete mancati anche voi sono felice di essere tornata“, ha aggiunto la contessa.

Patrizia De Blanck e la morte del marito

Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di Serena Bortone, Giada e Patrizia De Blanck hanno parlato anche della morte del padre. “Lui era tra le braccia di mamma, io ero a casa. Quando mi hanno detto che era morto ho iniziato a rompere le cose… Provavo tanta rabbia, ma quella rabbia l’ho trasformata in cose positive. Ho inziato a dare valore alla vita e alle piccole cose“, ha detto Giada.

Dopo la morte del padre, Giada si è legata tantissimo alla madre. “Ci siamo trovate in una situazione difficile, abbiamo vissuto un calvario lungo e faticoso. Quando mamma è andata giù l’ho aiutata io, ho salvato la sua vita per tre volte”, ha concluso Giada.

