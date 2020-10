Patrizia De Blanck insulta Tina Cipollari / “Va bene al mercato per vendere cipolle”

Patrizia De Blanck senza freni al Grande Fratello VIP. Durante una discussione in diretta con Adua Del Vesco, la contessa chiama in causa Tina Cipollari, storica opinionista televisiva di Uomini e Donne e più in generale dei programmi Mediaset. Si scatenano scintille a distanza, con la contessa che spara a zero sulla cinquantaquattrenne di Viterbo: “Tina Cipollari va bene al mercato a vendere le cipolle!”. Frasi roboanti che infiammano il pubblico a casa e sui social. C’è chi auspica ad un confronto in diretta tv, chi invece non capisce perché la De Blanck la chiami in causa. “Se Tina entra in casa per la De Blanck spaccherebbe il vetro per dirle cosa pensa in faccia“, scrive tra il serio e il faceto una telespettatrice. “A Patrizia De Blanck tutto è concesso e nessuno può dirle niente perché sarà sempre protetta da Alfonso Signorini”, accusa un attento osservatore. A far discutere gli appassionati del Grande Fratello, dunque, è l’insulto della De Blanck rivolto a Tina Cipollari. Il popolo dei social si divide in fazioni, ma su una cosa è unito: vorrebbe un confronto in diretta tra Patrizia De Blanck e Tina Cipollari. Alfonso Signorini accontenterà il pubblico? Vedremo anche se Tina replicherà alle parole pesanti che la contessa le ha riservato nella puntata di questa sera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA