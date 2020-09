Patrizia De Blanck/ La contessa non si lava? La poesia dedicata alla figlia Giada

Patrizia De Blanck non si lava? Nel salotto di Domenica Live si mormora questo gossip sulla Contessa del Grande Fratello Vip 2020. Secondo alcuni degli ospiti presenti in studio ieri, la nobile sarebbe conosciuta nell’ambiente romano come una donna poco avvezza all’igiene personale. In disaccordo Karina Cascella, che invece ha sottolineato come in questi giorni abbia sempre visto Patrizia impegnata in qualsiasi tipo di pulizia. Intanto la De Blanck continua a litigare un po’ con tutti fuori e dentro la Casa. Durante la scorsa diretta, la nobile ha avuto da ridire con Flavia Vento: “Hai bisogno di qualcuno che ti dia una mano, quando uscirò ti porto io a calci in cu** dallo psicanalista”. Dal suo canto, la Vento ha parlato del suo desiderio di rientrare nella Casa per confrontarsi con gli ex coinquilini, ma di non poterlo fare perchè preoccupata per i suoi cani. Nel mirino della De Blanck è finito anche Denis Dosio, che non può proprio sopportare. Ridendo e scherzando, la Contessa ha ventilato la possibilità di tagliare il ciuffo al giovanotto, deridendolo per via della sua abitudine ad alzare spesso la voce. Patrizia però ha anche un animo dolce e in questi giorni di reclusione ha pensato molto alla figlia Giada De Blanck, a cui ha dedicato una poesia scritta di suo pugno e intitolata Due sillabe. Clicca qui per guardare il video di Patrizia De Blanck.

Patrizia De Blanck, ecco cosa fa nella notte

Patrizia De Blanck non sta facendo dormire nessuno al Grande Fratello Vip 5 e non di certo per le sue chiacchiere. Durante la notte, la Contessa si è lasciata andare ad un fragoroso russare e non ha tollerato il risveglio forzato ad opera di Tommaso Zorzi. Poi si è concessa qualche pettegolezzo con gli amici che si è creata nella Casa, ovvero Guenda Goria e Fulvio Abbate. “Guardalo il cantante, invece di chiedere una chitarra chiede un’aspirapolvere e sta lì con aria aspirata”, ha detto. La Contessa infatti non ha mai visto di buon occhio il fatto che Fausto Leali non abbia mai dato una mano in Casa, almeno fino a che non è finito in nomination contro Massimiliano Morra. Solo allora si è messo a pulire alcuni degli spazi in comune. “Ma basta con questi giochi, dicono una serie di castronerie“, ha aggiunto, “io rimango a guardare questa scena”. Intanto a Domenica Live, Cristiano Malgioglio dice la sua su Patrizia: “Lei non sa se sta facendo il Grande Fratello o un’altra cosa. Cerchiamo di salvare la Contessa per il semplice fatto che bisogna aiutarla”. Dobbiamo aspettarci l’ingresso di zia Malgy nella Casa, magari per un supporto alla De Blanck?



