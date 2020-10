Patrizia De Blanck lacrime per la figlia Giada/ “Non sono mai stata senza sentirla”

Patrizia De Blanck è senza alcun dubbio la regina della quinta edizione del Grande Fratello Vip 2020. La Contessa, settimana dopo settimana, è entrata nel cuore dei telespettatori per il suo carattere vivace, allegro e sopra le righe. I suoi “vaffa” sono diventati un cult, ma qualcosa è cambiato nelle ultime ore visto che la Contessa ha avuto un momento di fortissima malinconia pensando alla figlia Giada. Tutto è successo all’ora di pranzo quando la Contessa Patrick ha avuto una crisi di pianto proprio per la figlia Giada di cui non ha notizie dal giorno in cui è entrata nella casa del GF VIP. La De Blanck in lacrime ha sottolineato di sentirsi trascurata e ha puntato il dito contro Alfonso Signorini e gli autori del reality show di Canale 5. “Mandano sempre questi commenti caz***ri e a me mai nulla…” – ha detto la Contessa che è scoppiata a piangere per la figlia Giada.

Patrizia De Blanck piange nella casa per la figlia Giada

Da circa un mese, la Contessa Patrizia De Blanck non ha alcuna notizia della figlia Giada e giustamente si domanda il perchè. Tutti gli altri concorrenti all’interno della casa hanno avuto la possibilità di sentire e/o incontrare i propri familiari, mentre la De Blanck no. Come mai? La Contessa non ci sta più e la mancanza della figlia Giada si fa sempre più forte. “Non sono mai stata più di un mese senza sentire mia figlia, anche all’Isola dei Famosi ci sentivamo” – ha detto la De Blanck che per fortuna è stata rincuorata da Matilde Brandi che l’ha fatta ragionare dicendole che forse gli autori del programma stanno organizzando una sorpresa per lei. Sarà davvero così? Chissà che questa sera la Contessa non possa finalmente rivedere la sua amatissima figlia Giada all’interno della casa del GF VIP.



© RIPRODUZIONE RISERVATA