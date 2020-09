Patrizia De Blanck lava Pretelli e Enock al Gf Vip/ “Vedere un uccello non mi fa…”

Patrizia De Blanck si prende cura dei ragazzi più giovani nella casa del Grande Fratello Vip 5 come farebbe una mamma. La contessa, infatti, ha deciso di lavare accurattamente Pierpaolo Petrelli ed Enock Barwuah che, alla doccia, hanno preferito di lavarsi nelle vasche situate nella zona bagno della casa. Di fronte alla scena di Pierpaolo ed Enock nella vasca con il costume da bagno, la contessa De Blanck comincia il suo show scatenando la reazione divertita dell’ex velino di Striscia la Notizia e del fratello di Mario Balotelli. “Ma voi fate il bagno con gli slip? Ma che caz*o di bagno è? Come vi lavate? Ma levateli, tanto io di uccelli ne ho già visti tanti per cui non mi fa nessun effetto”, afferma la De Blanck facendo sorridere non solo i due ragazzi, ma anche Dayane Mello che ha assistito alla scena.

PATRIZIA DE BLANCK SI PRENDE CURA DI PIERPAOLO PETRELLI ED ENOCK BARWUAH

Dismessi i panni di contessa per qualche minuto, Patrizia De Blanck ha indossato quelli di mamy Patrizia, come scrive Alfonso Signorini su Instagram, prendendosi cura dei “figli” Pierpaolo Petrelli ed Enock Barwuah. Dopo aver aiutato l’ex velino a lavare la schiena, la contessa gli consiglia di lavare bene anche le parti intime. “Devi riuscire a levarti gli slip, tanto nessuno ti vede”, afferma la De Blanck. “Abbiamo tutte le telecamere puntate“, risponde Petrelli. “Ma non staranno a guardarti l’uccello”, dice ancora la contessa. “Qui passiamo alla storia“, afferma ironicamente Pierpaolo. La contessa, poi, si dedica anche ad Enock che, nel girarsi per farsi lavare la schiena, scivola nella vasca scatenando le risate della contessa che, dopo aver finito di lavare i due “boys”, finisce il lavoro aiutando enock ad indossare l’accappatoio.





