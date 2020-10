Patrizia de Blanck/ Lite con Stefania Orlando: “Ma chi ca*zo sei!” (Grande Fratello Vip)

PATRIZIA DE BLANCK CONTRO LA PRODUZIONE DEL GRANDE FRATELLO PER GIADA

Patrizia de Blanck continua a tenere alto l’umore della casa del Grande Fratello Vip 2020 e non solo con i suoi racconti e le sue parolacce, ma anche quando c’è da mettere in mezzo liti e polemiche. Cosa è successo in questi ultimi giorni alla Contessa? Di tutto. Dopo quella che è stata definita una vera e propria grazie dopo l’uomo della parola fro*io in casa, sembra che questa volta la produzione le abbia pestato i piedi facendo avere ai ragazzi un comunicato in cui si avvisa che il GF ha deciso di permettere ai genitori in casa di ricevere una telefonata dai loro figli piccoli alla luce delle difficoltà del periodo e dell’emergenza sanitaria in corso. Fin qui niente di male se non fosse che la Contessa si è offessa inveendo contro la produzione e chiedendo di poter sentire la figlia Giada che magari non sarà piccola ma che ha solo lei. Con questo comunicato, le uniche a rimanere fuori sarebbero proprio la Contessa e Maria Terea Ruta. Dopo le polemiche della De Blanck, le cose cambieranno anche per loro o la Contessa avrà modo di incontrare la figlia proprio nella puntata di questa sera.

PATRIZIA ALLO SCONTRO CON STEFANIA ORLANDO AL GF VIP

Anche con gli altri le cose non sono andate meglio visto che la Contessa è finita allo scontro con Stefania Orlando rea di averla sgridata per una patatina. Quando al Grande Fratello Vip 2020 è arrivato il momento di organizzare un aperitivo speciale affidato proprio alla cura della Orlando e di Matilde Brandi, ecco che la Contessa ha pensato bene di rubare una patatina ed è in questo momento che la conduttrice l’ha sgridata pregandola di non farlo ancora perché il GF vuole che si inizi quando tutto è pronto. Inutile dire che la De Blanck non ha reagito molto bene e ha sottolineato il fatto che non è nessuno per rivolgersi in quel modo e alla fine ha perfino rinunciato all’aperitivo andandosene nella sua camera e pregando la conduttrice di ignorarla d’ora in poi al grido di ‘Sei una rompicaz*o, vaffanc*lo. Non mi puoi stare sempre dietro a riprendermi, hai rotto il caz*o’. La cosa ha fatto scoppiare in lacrime la Orlando che, invece, dopo poco si è ritrovata al suo cospetto pronta a chiederle scusa ma la Contessa non ci sta e con la Gregoraci si è poi confidata su quanto è accaduto facendole notare che l’ha ripresa anche in diretta e quindi è inutile che adesso cerca di riparare. La loro amicizia quindi è ormai incrinata?



