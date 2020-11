Patrizia De Blanck, lite con Stefania Orlando: “Stronz*”/ Lei piange: “Adesso basta!”

Una nuova lite ha scosso nelle ultime ore le mura della Casa del Grande Fratello Vip. Protagoniste la Contessa Patrizia De Blanck e Stefania Orlando, tra le quali sono volate parole pesanti. Tutto è nato quando Stefania ha chiesto alla contessa se volesse “farsi i capelli”. Una domanda che ha scatenato la replica stizzita della De Blanck che le ha così risposto male. “La contessa ogni volta deve rispondere male, me ne vado in camera e non esco più”: ha detto allora in lacrime Stefania, aggiungendo a Maria Teresa Ruta “A me non me ne frega niente, che facesse quello che vuole, ma figurati. Come se le avessi chiesto chissà che cosa”. È stata proprio la Ruta a spiegarle che la reazione della contessa è scattata perché: “Non vuole che si sappia che si lava poco“. Ma la Orlando ha spiegato che avrebbe solo voluto sistemarle i capelli, nessun accesso alla questione della pulizia.

La contessa De Blanck Vs Stefania Orlando: “Sta stronz*!”

Alle lacrime di Stefania Orlando ha fatto seguito lo sfogo della contessa De Blanck. “Ma chi se la in**la. Sta stron*a. – ha tuonato – Questa dà i numeri, sta sclerando. Su certe cose mi rompo le pal*e. Sono cavoli nostri. Non bisogna fare gli annunci pubblici perché ci laviamo i capelli.” ha chiarito. “Ci sono cose su cui non transigo. Fatti i fatti tuoi”, ha allora concluso. Passato un po’, è stata Stefania a fare il primo passo verso Patrizia e a scusarsi: “Ti chiedo ufficialmente scusa, così non si fa, ho sbagliato i modi, tu sei più grande e devo portare rispetto”, poi è scoppiata a piangere. Patrizia De Blanck ha immediatamente accettato le sue scuse.

Visualizza questo post su Instagram Qualcuno ha perso le staffe… 💥🔥 #GFVIP Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 4 Nov 2020 alle ore 6:39 PST





© RIPRODUZIONE RISERVATA