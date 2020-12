Patrizia De Blanck, lite furiosa con Stefania Orlando/ “Falsa e bugiarda, stai zitta”

Proprio non è andata giù alla contessa Patrizia De Blanck la nomination di Stefania Orlando, che ha contribuito a farla finire al televoto che ha decretato la sua eliminazione dal gioco. Anzi, questo pensiero è così vivido nella contessa che, nel corso della diretta del 7 dicembre, sbotta in diretta dallo studio contro la Orlando. “Stefania è una grossa falsona!” esordisce, “Si fece promettere di non nominarla poi mi ha nominato… stai zitta! Non me lo scorso quello, sei bugiarda e falsa!” La sfuriata della contessa continua: “Cambi pure le carte in tavola e ci sono testimoni! È inutile che parli perché ci sono i testimoni, sei pure bugiarda!” Così lascia la sua postazione e continua le sue accuse al centro dello studio.

La furia di Patrizia De Blanck contro la Orlando: interviene Signorini

Dalla Casa, Stefania Orlando nega le accuse della Contessa, parlando di un film che lei stessa si è creata. Intanto l’ira della De Blanck non si placa: Alfonso Signorini deve intervenire per calmarla e chiederle di rimettersi a sedere alla sua postazione. Intanto il pubblico, in delirio, appoggia la sua sfuriata con tanto di applausi. Uno scontro, quello tra De Blanck e Orlando, che non sembra sia chiuso con la lite vista nella diretta del Grande Fratello Vip di questa sera.



