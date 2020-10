Patrizia De Blanck/ “Marchesa D’Aragona? Le farò una bella querela!” (Grande Fratello Vip)

Nei giorni scorsi per la contessa Patrizia De Blanck non è stato semplice mandare giù lo scontro avuto con la marchesa D’Aragona, giunta nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 per una “sorpresa” tutt’altro che piacevole. La nobile, infatti, si è ritrovata a confrontarsi con colei che ha definito ex estetista proprio nel giardino dell’abitazione di Cinecittà per una resa dei conti che potrebbe non essere del tutto definitiva. Quello con la marchesa d’Aragona, inoltre, potrebbe non essere il solo scontro con la contessa che presto potrebbe anche avere a che fare con un nuovo “spiacevole” incontro sempre nella Casa più spiata d’Italia. Negli ultimi giorni, infatti, in una intervista rilasciata al Fatto Quotidiano online, la storica opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari, ha spiegato le ragioni dietro il loro astio e che risalirebbero a diversi anni fa, esattamente alla loro partecipazione al medesimo reality, Il Ristorante, andato in onda su Rai1. Il motivo? “Perchè lei è molto prepotente”, aveva detto la Cipollari. Parole che potrebbero ora raggiungere la contessa, la quale ha già reso nota la sua antipatia verso Tina, a quanto pare nutrita ulteriormente in tutti questi anni.

PATRIZIA DE BLANCK DOPO L’INCONTRO CON LA MARCHEDA D’ARAGONA

In attesa di poter assistere ad un eventuale nuovo scontro tra “titani”, Patrizia De Blanck è tra i concorrenti più coccolati nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. Lo sanno bene gli altri coinquilini che la prendono bonariamente in giro per via della via della sua ormai risaputa passione per il cibo. Proprio mentre Pierpaolo Pretelli mette tutti in riga spronandoli a fare un po’ di movimento fisico, rivolgendosi alla contessa aggiunge ironico: “Contessa fuori tutti i dolcetti che ha nascosto”, facendo sorridere il resto degli inquilini. Intanto il passato incontro con la Marchesa D’Aragona ha lasciato strascichi in Casa e nelle passate ore hanno preso spunto di quanto accaduto nella precedente puntata in diretta per sorridere un po’. Ancora una volta sono stati Francesco Oppini e Pierpaolo Pretelli a far divertire i loro amici imitando l’acceso incontro tra la De Blanck e la sua marchesa rendendo un esilarante sketch del momento il cui video è prontamente diventato virale sui social facendo divertire anche il pubblico da casa e regalando al tempo stesso un po’ di sana leggerezza.

A proposito di quanto accaduto nel passato appuntamento, come rivela Novella 2000, pare proprio che la De Blanck sia intenzionata ad agire contro la marchesa ammettendo di voler querelare Daniela Del Secco: “Ci rendiamo conto di quella? Io speravo tanto che fosse Giada e invece era lei. Alfonso ma che ca**o mi mandi, ma che sei matto? Mi mandi questi personaggi qua. Ma quale scherzo? Che non toccasse la mia famiglia, non si azzardasse. Adesso Giada si arrabbierà come una belva e ha ragione. Appena esco le faccio una bella querela e dall’esposto si passa alla denuncia. Sta befana del cavolo”, avrebbe esclamato.



