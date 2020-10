Patrizia De Blanck: “Maria Teresa Ruta buffona e ridicola”/ “Mi fa girare le palle..”

Patrizia De Blanck si scaglia contro Maria Teresa Ruta anche se a distanza. La contessa del Grande Fratello Vip 2020 ha criticato l’atteggiamento della madre di Guenda Goria, rea di essere troppo sopra le righe con il suo sorriso, le sue urla e la sua voglia di cantare e ballare. Un atteggiamento che, per la contessa, non si addice ad una donna di 60 anni come ha cercato di far capire a Massimiliano Morra che ha raccolto le sue parole. “Quella è sguaiata, ma dai è vero. Sguaiata nella maniera di muoversi, non solo quando ride, anche quando si muove. C’ha 60 anni! Sguaiata nella maniera di interagire, ma cosa vuole fare? Urla, gira, fa le scene, fa la buffona. Una buffona 24 ore su 24, è ridicola questa donna”, ha detto durante la chiacchierata con Massimiliano Morra.

PATRIZIA DE BLANCK CONTRO MARIA TERESA RUTA

Patrizia De Blanck, poi, ha continuato a criticare Maria Teresa Ruta parlando con Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. “Con quella cretina di Maria Teresa, tutta fiera della figlia“, ha aggiunto la contessa trovando l’approvazione dell’ex signora Briatore. La De Blanck, inoltre, ha criticato anche Tommaso Zorzi contro cui si è lasciata andare ad una frase choc e Stefania Orlando. “Questi si rincoglioniscono. C’è anche un limite, a quest’età mettersi a fare ste st*onzate mi fa girare le pal*e, ci hanno presi tutti per co**ioni”, ha detto ancora alla Gregoraci riferendosi ad alcuni atteggiamenti degli altri coinquilini tra cui proprio la Ruta.Alfonso Signorini mostrerà tutto alla Ruta durante la nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020? Il web, nel frattempo, spera che la contessa vada al televoto. Sarà possibile? Lo scopriremo domani sera.

Ennesima cattiveria verso Stefania da parte della Contessa. NON LA SI TOLLERA PIÙ ELIMINATELA #GFVIP pic.twitter.com/TWOOfOYMkV — gg🐍 (@quinditiamo) October 28, 2020





