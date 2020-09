Patrizia de Blanck “Maria Teresa Ruta una rompicogli*ni”/ Lei: “Arrivi seconda!”

Quanti sono i fan del Grande Fratello Vip 2020 che attendono con ansia di vedere lo scontro al vertice tra Patrizia de Blanck e Maria Teresa Ruta? I telespettatori ne sentono il profumo ormai da quando è stato confermato l’annuncio delle due la cui caratteristica comune è proprio quella di non mandarle a dire. Il primo assaggino lo abbiamo avuto ieri sera nella seconda puntata del Grande Fratello Vip 2020 in cui Maria Teresa Ruta ha fatto finalmente il suo ingresso in casa con la figlia Guenda dopo aver parlato a lungo… durante la presentazione e anche una volta entrata in casa. Inutile dire che il volto sconvolto e scioccato della Contessa è già al centro di tweet e di meme che stanno facendo il giro del web ma nonostante questo è riuscita a farsi sentire.

PATRIZIA DE BLACK ALL’ATTACCO DI MARIA TERESA RUTA MA…

Proprio parlando con Matilde Brandi, in un video in cui si mettevano insieme tutti i “complimenti” che la Contessa ha fatto ad altre colleghe e star della tv, si è sentita di dare l’etichetta di “rompicogli*ni” proprio alla nuova inquilina della casa che, stuzzicata da Alfonso Signorini dopo aver visto e rivisto il video di quel momento, ha risposto a tono evidenziando il fatto che la Contessa questa volta non è arrivata prima in questa gara ad offenderla: “Mi dispiace, questa volta arrivi seconda!”. Lei ride e a quel punto è la figlia che risponde dicendo che la prima a darle della rompicogli*ni è proprio lei. Le due daranno del filo da torcere alla Contessa nella casa?



