Patrizia De Blanck massacra Tommaso Zorzi: “Stronz*”/ “Hai sparlato di me, cazz*te!”

Che fosse un vero e proprio uragano è cosa ben nota a tutti, ma che Patrizia De Blanck facesse il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 5, dando il via subito ad una lite va oltre le aspettative. ‘Vittima’ della sua ira Tommaso Zorzi, che la De Blanck dichiara subito di non voler neppure salutare. Il motivo? Alcune dichiarazioni rilasciate dall’influencer sulla contessa al settimanale Chi. Eccole: “Ho conosciuto una volta Patrizia De Blanck al ristorante Il Caminetto a Roma. Lei è un po’ un personaggio del Gattopardo. La nobile decaduta, quel vecchio stampo lì.” Parole rimaste ben impresse nella mente della contessa, che ha manifestato sin da subito il suo dissenso, rifiutando anche di stringere la mano a Zorzi.

Patrizia De Blanck scatenata contro Tommaso Zorzi

“Tu sei quello che sparla di me, quindi non ti saluto!” ha esordito Patrizia De Blanck di fronte a Tommaso Zorzi. E ancora: “Dici le cose senza conoscermi. Io sono decaduta? No, sono caduta. Tu fai le interviste a Chi… Non mi conosci! Tutte caz*ate immani, quindi basta, io non ti saluto!” Lo sfogo si è poi concluso con un chiaro e urlato “Stronz*” al ragazzo. L’influencer è apparso inizialmente incredulo, poi ha chiesto più volte scusa alla contessa che, però, non le ha accettate. Alfonso Signorini ha allora cercato di stemperare la tensione e l’ira della De Blanck si è placata quando Zorzi, in ginocchio, ha baciato la mano alla contessa, chiedendole scusa per l’ennesima volta.



