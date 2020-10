Patrizia de Blanck “Mi manca mia figlia Giada”/ La Contessa piange disperata al Grande Fratello Vip

Patrizia de Blanck al Grande Fratello Vip 2020 piange per Giada: “Mi manca”

Patrizia de Blanck inizia a cedere al Grande Fratello Vip 2020. Alcuni se ne erano accorti già nei giorni scorsi quando hanno notato la perdita della sua solita verve, altri ancora se ne accorgeranno forse stasera quando verrà a galla quello che è successo in settimana, ovvero la crisi e le lacrime che le hanno rigato il viso tra le braccia di Enock. La Contessa ha ammesso: “Oggi è una giornata un po’ difficile” ammettendo quindi la sua crisi e dicendosi un po’ malinconica proprio perché dopo quasi due mesi inizia a sentire la mancanza della figlia Giada con la quale condivide da sempre la sua vita. La Contessa ha spiegato di non essere interessata agli aerei ma che vorrebbe avere notizia di sua figlia. Il suo appello potrebbe venire ascoltato da Alfonso Signorini decidendo così di fare incontrare le due nella casa del Grande Fratello Vip. Sarà davvero così?

Lo scontro con Tommaso Zorzi, l’influencer mente secondo la Contessa e…

Come se questo non bastasse, Patrizia de Blanck non ha passato giorni facili perché anche l’altra regina della casa ha avuto da ridire contro di lei. Tommaso Zorzi l’ha attaccata nei giorni scorsi nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e tutto per via del suo modo di porsi e, soprattutto, di parlare alle spalle. La discussione tra i due si è accesa dopo l’arrivo sulla casa di una serie di aerei e la conseguente reazione che ha spinto la Contessa a non gradire il comportamento di Tommaso Zorzi e compagni. La conversazione che Patrizia stava tenendo con Elisabetta Gregoraci e altri concorrenti dell’edizione ha stuzzicato Tommaso Zorzi che a quel punto è arrivato per affrontare la Contessa pregandola di non parlare alle sue spalle. A quanto pare la raccomandazione non è bastata visto che, qualche attimo fuori, la Contessa ha ripreso il discorso dicendosi certa che forse l’influencer non sia così sincero. Le parole causeranno un’altra reazione in Tommaso Zorzi?



