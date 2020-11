“Patrizia De Blanck non porta biancheria intima”/ La rivelazione di Fulvio Abbate

Patrizia De Blanck è senza dubbio una delle grandi protagoniste di questo Grande Fratello Vip. Un personaggio unico nel suo genere che divide il pubblico e anche la Casa. Di recente si è però parlato di lei per le condizioni in cui vivrebbe la sua stanza ‘privata’, caratterizzata da un terribile odore e un gran disordine. A svelare un altro retroscena sulla Contessa è stato però il suo amico Fulvio Abbate. Ospite di Barbara D’Urso nella puntata di Pomeriggio 5 di venerdì 19 novembre, l’ex gieffino, riallacciandosi proprio alla questione della stanza, ha rivelato che Patrizia “Non porta la biancheria intima, ogni volta che si alzava dal divano dovevo abbassarle la gonna”.

Fulvio Abbate e il retroscena inedito su Patrizia De Blanck

In effetti che Patrizia De Blanck non portasse la biancheria intima ce ne siamo accorti qualche settimana fa, quando si è spogliata davanti alle telecamere e proprio mentre era in diretta su Pomeriggio 5. Fulvio Abbate ha spiegato che si tratta di un “fatto di costume” che avrebbe dunque radici storiche. Parlando delle accuse sulla camera della De Blanck, Fulvio ha dichiarato: “Sono eccessivi, la sua è una stanza senza presa d’aria… – poi sull’abbigliamento, ha concluso -. Che non usa la biancheria intima lo sanno tutti. È un fatto culturale”. Un alto tassello della vita privata della contessa è stato dunque svelato in diretta da Barbara D’Urso. Quale sarà il prossimo?



