Patrizia De Blanck: “Non sono una rincog*ionita”/ Duro sfogo con Stefania e Adua…

Patrizia De Blanck non ha peli sulla lingua e, in diretta, durante la puntata serale del Grande Fratello Vip 2020 con Alfonso Signorini, si è scagliata contro Stefania Orlando e Adua Del Vesco, ree di darle troppe attenzioni. Nel corso dell’ultima settimana, la contessa ha avuto numero scontri all’interno della casa. La prima che ha versato lacrime dopo aver discusso con lei è stata Stefania Orlando. Poi è toccato ad Adua e, infine, ad Enock che si è beccato qualche schiaffo dalla contessa. In puntata, Signorini ha provato a capire il motivo del nervosismo della De Blanck che, naturalmente, ha motivato il proprio nervosismo con parole colorate. “Ce l’ho sempre alle calcagna, ma mi sta pure simpatica. Però ti pare che deve dire che mi vado a lavare la testa? Mica siamo a Versaillers”, ha sbottato in diretta.

PATRIZIA DE BLANCK SBROCCA CON STEFANIA ORLANDO E ADUA DEL VESCO

Stefania Orlando e Adua Del Vesco, pur essendo, nella maggior parte dei casi, le vittime degli sfoghi di Patrizia De Blanck, hanno teso una mano alla contessa. “Qui ci preoccupiamo tutti se Patrizia ha bisogno, era tanto per dire“, ha spiegato la Orlando. Nonostante le buone intenzioni delle sue coinquiline, però, la contessa non ha cambiato idea ribadendo di essere in grado di fare le proprie cose da sola. “Non voglio la loro sudditanza, gliel’ho detto cento volte: lasciatemi stare, non sono mica una rinco**ionita, sono auto sufficiente”. Sia Stefania che Adua hanno poi svelato di essersi chiarite con Patrizia e di volerle bene. La tregua durerà fino alla puntata di lunedì 9 novembre o il weekend sarà motivo di un nuovo scontro tra la contessa e alcune donne della casa?





© RIPRODUZIONE RISERVATA