Patrizia de Blanck/ Incidente, perde un dente appena arrivata ad Avanti un altro pure di sera

Ma quanto sarà divertente trovare Patrizia de Blanck nel parterre della puntata di questa sera di Avanti un altro pure di sera per prendere parte al gioco insieme ai suoi compagni gieffini vip? La bella contessa torna in pista a poche settimane dalla fine del suo lungo Grande Fratello Vip 2020 ma le anticipazioni rivelano che c’è qualcosa che succederà appena entrata in studio e che sicuramente è destinato a far discutere e ridere.

Stando a quanto riportato da Giornalettismo, la Contessa perderà un dente al suo arrivo in studio. Lei stessa si fermerà a raccoglierlo da terra confermando l’accaduto e spingendo poi Paolo Bonolis a risolvere la questione lanciando una vera e propria gag tutta da ridere. Ma sarà tutto vero oppure no? Lo scopriremo solo questa sera quando la trasmissione prenderà il via e la De Blanck prenderà posto proprio al fianco dell’amica Elisabetta Gregoraci e di alcuni dei concorrenti del reality di Alfonso Signorini.

Patrizia de Blanck contro Barbara d’Urso e Stefania Orlando

Nei giorni scorsi Patrizia de Blanck ha avuto modo di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e, in particolare, ha avuto modo di dire la sua sull’ex amica, almeno così sembra, Barbara d’Urso, rea di averle fatto dei trappolini quando era nella casa, e anche contro Stefania Orlando. Non è la prima volta che le due hanno avuto da ridire in questo periodo ma sicuramente non ha fatto cose che sono “permanenti”, anzi. Patrizia de Blanck ha rivelato sulle liti e gli scontri con la Orlando: “Ammetto di esserci rimasta male perché Stefania faceva l’amica con me. Per simili sciocchezze io perdono sempre”. Cosa dirà questa sera dei suoi ex coinquilini?

