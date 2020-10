Patrizia de Blanck razzista?/ Chiama Enock “Enorg”: è anagramma di “negr*”?

Patrizia de Blanck al Grande Fratello Vip 2020, Adua Del Vesco e Dayane Mello nella lista nera

Patrizia de Blanck continua a tenere le redini della casa del Grande Fratello Vip 2020. Ancora una volta non è finita in nomination nemmeno lontanamente e sono pochi anche coloro che hanno discusso con lei ma, nonostante questo, la Contessa non è finita mai in panchina, anzi. Lei si è occupata dello speciale poesie per i maschietti della casa, i suoi boys, e poi si è data da fare per dare lezioni di etichetta ad Adua del Vesco ma le cose non sono andate come previsto, anzi. Proprio con l’attrice continuano i dissapori e le discussioni. Proprio nelle scorse ore Adua ha continuato ad avere un rapporto civile con la nobildonna ma lei è tornata ad attaccarla quando l’ha vista bere in modo poco consono ad una donna almeno a suo dire. Come se questo non bastasse, la Contessa si è lamentata con l’attrice rea di aver lasciato sul tavolo la bottiglia a portata di tutti dopo averci appoggiato sopra le labbra lamentandosi con i presenti della sua maleducazione.

Patrizia de Blanck continua ad usare un nome in codice per Enock, ma è un’offesa?

Solo quando Adua è tornata in casa, Patrizia de Blanck ha deciso di affrontarla sottolineando anche di averla messa nella sua lista nera insieme a Dayane Mello rea di parlare in casa con un tono di voce troppo alto e promettendo loro di nominarle appena possibile. Sotto la lente della contessa è finito poi anche Massimiliano Morra reo di aver nominato Guenda Goria che è rimasta male per il suo comportamento e ha chiesto l’interessamento della Contessa che ha subito provato a riavvicinare i due. Ci sarà riuscita? All’esterno della casa, però, Patrizia de Blanck è finita di nuovo nei guai per via delle sue parole un po’ troppo ‘razziste’. Se nei giorni scorsi si è salvata da una possibile squalifica per via dell’utilizzo della parola fro*io, adesso l’attenzione si è spostata sul termine che usa per definire Enock. In molti hanno notato che la contessa usa il termine “Enorg” per chiamare il fratello di Mario Balotelli e se qualcuno è convinto che il suo sia un errore simpatico per altri si tratti addirittura dell’anagramma di ‘neg*o’. Il sospetto si sta inisinuando sui social e nel pubblico, Alfonso Signorini ne parlerà nella casa per ripulire l’immagine della sua Contessa oppure dovremo rimanere con il dubbio fino a quando lei stessa non uscirà dalla casa e parlerà di quello che ha detto o voleva dire?



© RIPRODUZIONE RISERVATA