Patrizia de Blanck/ Rischia la nomination? Stefania Orlando: “Concorrente come noi!”

Patrizia de Blanck rischia la nomination al Grande Fratello Vip 2020?

Patrizia de Blanck rischia grosso al Grande Fratello Vip 2020? Sembra proprio che il suo percorso nella casa sia per esaurirsi e non solo per quello che è successo nelle scorse settimane ma anche per quello che abbiamo visto venerdì sera. La Contessa ha rischiato di finire in nomination salvo essere salvata da Pierpaolo Petrelli che ha deciso, a sorpresa, di salvare proprio Patrizia de Blanck a discapito dell’amico Andrea Zelletta. Inutile dire che nella catena di salvataggi, la Contessa ha deciso di salvare Enock lasciando che il comodino della casa, così è stato definito da parte del pubblico, finisse in nomination. Le polemiche per questa scelta di Pierpaolo non sono mancate perché in molti si sono detti certi che il suo comportamento sia dovuto in realtà, ad una decisione di Elisabetta Gregoraci, amica della Contessa. La più agguerrita contro questa decisione, però, è sembrata proprio Stefania Orlando.

Pierpaolo Pretelli ha salvato Patrizia de Blanck ma poi…

La conduttrice si è ritrovata a parlare in giardino della sua acerrima nemica, che proprio nella puntata di venerdì è andata allo scontro con il marito Simone in diretta tv, affermando diretta ad Andrea Zelletta che la nomination per Patrizia era giusta e meritata. Non contenta, poi attacca gli altri dicendosi certa che in realtà tutti abbiano un po’ paura a votare e nominare la contessa, come se ci fosse un po’ di timore a farlo e non per via del suo comportamento nella casa, ma perché c’è una certa riverenza. Su Patrizia de Blanck poi non ci va leggera e spiega che lei di certo non si fa problemi a nominarli e che quindi nessuno devi farsi influenzare dal fatto che sia una donna adulta perché alla fine è un concorrente come tutti gli altri. Il messaggio sarà arrivato forte e chiaro? Patrizia de Blanck intanto continua il suo percorso nella casa tenendo d’occhio proprio Stefania Orlando, Adua del Vesco e Maria Teresa Ruta, ree di essere rumorose e di non mettere ordine in casa. Come finirà lunedì sera quando si tornerà a parlare di nomination?



