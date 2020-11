Patrizia De Blanck/ Sbotta contro Stefania Orlando “La solita str*nza, rompicaz*o”

Patrizia De Blanck sbotta contro Stefania Orlando al Grande Fratello Vip 2020

Questi giorni nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per Patrizia de Blanck sono stati senza dubbio diversi a quelli della scorsa settimana in cui era davvero un po’ sottotono e giù di morale fino a quando non ha avuto modo di incontrare la figlia Giada come regalo per il suo compleanno. La contessa ha festeggiato grazie ai ragazzi della casa che hanno organizzato la cena, un dolce e anche una serie di preparativi che hanno fatto contenta Patrizia che aveva promesso che non avrebbe votato nessuno, alla fine però, quel momento sembra essersi allontanato in fretta visto che la Contessa è tornata ad attaccare Stefania Orlando quando dall’esterno della casa hanno cominciato a urlare il suo nome di Stefania Orlando e lei ha risposto alzando il tono della voce. E’ a quel punto che Patrizia De Blanck è andata su tutte le furie al grido di: “Sei la solita str**za! Sei proprio una rompica**o!”. La Contessa odia quando in casa il GF spara a palla la musica come di solito avviene in questi casi ed è per questo che ha dato di matto con la conduttrice.

Adua del Vesco pronta a nominare Patrizia de Blanck, rischia la nomination?

Chi conosce Patrizia de Blanck sa bene che la Contessa al Grande Fratello Vip 2020 usa due pesi e due misure e se nei giorni scorsi l’abbiamo vista cercare di rincuorare l’educato Enock Barwuah e stare vicino a Pierpaolo Pretelli, dall’altra parte, oltre a inveire contro Stefania Orlando, ha avuto modo di dire ancora la sua contro Adua del Vesco rea di essere disordinata (soprattutto per via delle bottiglie lasciate spesso fuori dalla dispensa) e di alzare troppo il tono di voce dandole fastidio. Tra le due è guerra aperta tanto che l’attrice sembra pronta a votarla, e se alla fine fosse proprio la Contessa a finire in nomination questa sera?



