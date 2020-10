Patrizia De Blanck/ Scontro con Dayane Mello: “una selvaggia del Brasile” (Grande Fratello Vip)

Patrizia De Blanck è la regina indiscussa della casa del Grande Fratello Vip 2020: la Contessa è uno dei personaggi più amati fuori e dentro la casa di Cinecittà per il suo carattere schietto e sincero e sopratutto per il suo “vaffa” che è perfino diventato un balletto virale. Intanto nelle ultime ore la Contessa ha animato la casa del GF VIP 5 con un nuovo scontro; questa volta la De Blanck se le è presa con Dayane Mello rea di aver urlato troppo sguaiatamente dal cucurio per comunicare con la sua amica Adua Del Vesco. “Non sta bene in bocca. Questi urli, queste maniere comportamentali. Sembri una selvaggia del Brasile, invece sei una persona per bene” – ha detto la Contessa che ha proseguito dicendo – “sembra che vieni dalla giungla, una cafona e burina del Tufello”. I toni della Contessa questa volta non sono piaciuti al popolo dei social che ha richiesto un intervento da parte del Grande Fratello, anche se a dire il vero la De Blanck non ha detto nulla di che.

Patrizia De Blanck contro Dayane Mello

Sta di fatto che le parole di Patrizia De Blanck non sono piaciute a Dayane Mello che non ha fatto mistero di esserci rimasta molto male. “Patrizia mi ha trattato molto male, ho voglia di piangere, ho il sorriso, ma sotto sotto mi viene da piangere” – ha detto la ex compagna di Stefano Sala, anche se la contessa non sembra essere pentita delle sue parole al punto che con gli altri coinquilini ha precisato: “quando mi ha urlato buonanotte ho fatto un salto. Questa è questione di educazione, mica stiamo nella giungla brasiliana dove devi urlare come una pazza” per poi concludere “se lei si è offesa io me ne sbatto, chiaro? Me ne frego e lo dico dieci volte”. Cosa succederà alla Contessa Patrizia De Blanck? Una nuova ramanzina è in arrivo dal Grande Fratello Vip? Lo scopriremo durante la diretta di venerdì 16 ottobre 2020 del reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.



