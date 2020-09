Patrizia De Blanck/ “Senza di me addio share!”, ma è davvero una contessa? (Grande Fratello Vip)

Patrizia De Blanck è indubbiamente uno dei personaggi di punta di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip 2020. Acclamata sui social nonostante le sue esternazioni spesso e volentieri oltremodo colorite, Patrizia De Blanck anima di fatto la Casa del GF Vip con i suoi commenti e spesso con i suoi racconti regalando anche momenti di ilarità e spensieratezza, contribuendo anche ad allentare le continue tensioni tra i concorrenti. Intanto, in una sua conversazione con lo scrittore Fulvio Abbate, che lei ha definito il suo “alter ego”, riportata anche da Libero Quotidiano, Patrizia De Blanck da vera “primadonna” sembra non tollerare molto la presenza di Elisabetta Gregoraci nella Casa. Per lei, un po’ come sostenuto in passato dall’amico Fulvio, la sua presenza è abbastanza superflua tanto da commentare con il suo consueto modo poco garbato: “Non se la inc*** nessuno!”. Ma questa non sarebbe neppure la sua sola uscita stravagante delle ultime ore. La contessa De Blanck, infatti, ha sostenuto di essere la “protetta” del Grande Fratello Vip e per questo ha asserito: “senza di me addio share!”. Tuttavia Patrizia è ignara che fuori dalla casa uno dei maggiori argomenti di discussione è proprio rappresentato dall’avvicinamento tra Elisabetta e Pierpaolo Pretelli!

PATRIZIA DE BLANCK È DAVVERO UNA CONTESSA? ANCORA DUBBI

Mentre Patrizia De Blanck ed il resto dei ragazzi del Grande Fratello Vip 2020 si preparano alla nuova diretta con il reality di Canale 5, in altre trasmissioni la Contessa resta al centro dell’attenzione per il suo passato ambiguo e ricco di punti interrogativi. Nell’ultima puntata di Live Non è la d’Urso si è tornati a parlare della questione legata al titolo nobiliare: la De Blanck è davvero una contessa? E’ probabile che l’argomento possa essere ripreso anche da Alfonso Signorini questa sera. Intanto, un documento del Ministero della Giustizia di Cuba contenuto nella “busta choc gold” di Barbara d’Urso, attestava che Patrizia De Blanck sarebbe nata dal matrimonio tra Guillermo De Blanck e Lloyde Dario. Tesi confermata anche dall’ex amante della contessa, Jo Pinter, che intervenendo nel salotto domenicale di Canale 5 ha asserito: “Patrizia ha rettificato lei stessa alla sua intervista al giornale Oggi, dicendo che non era stata adottata”. Dunque secondo le ultime dichiarazioni la De Blanck sarebbe davvero una contessa e non sarebbe stata adottata, lasciando cadere la tesi secondo la quale Patrizia potrebbe essere la nipote di Mussolini in quanto figlia naturale di Asvero Gravelli, che a sua volta sembrerebbe essere figlio del Duce. Ed a proposito di titoli nobiliari, nella Casa del GF Vip la De Blanck ha accusato la Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona di essere una Marchesa “fasulla”. “Ha un linguaggio inappropriato ed è volgare”, si è difesa quest’ultima.



