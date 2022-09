Patrizia De Blanck, sfogo vs. immigrati per tentato scippo/ “Ho rischiato la vita!”

Grande Fratello vip, Patrizia De Blanck si sfoga via social: c’entra un’aggressione da parte di un presunto immigrato

É una Patrizia De Blanck furiosa e al contempo polemica quella diventata protagonista di un intervento di sfogo fiume sui social, che ora catalizza l’attenzione mediatica sul delicato tema dell’immigrazione sregolata e incontrollata in Italia. Quando si avvicina ormai la data del ritorno alle urne per le nuove elezioni politiche previste per il 25 settembre 2022, al fine del rinnovo di Senato e Camera del Parlamento italiano, la nobildonna ed ex Grande Fratello vip svela ai follower su Instagram la disavventura vissuta alle prese con un tentativo di furto subito da un presunto un migrante, clandestino.

Al momento dell’accaduto, che, stando alla testimonianza rilasciata dalla vip, si sarebbe registrato mentre Patrizia De Blanck era diretta alla sede delle registrazioni per una trasmissione TV, erano presenti due persone amiche alla contessa, che l’avrebbero quindi poi aiutata a risolvere nel migliore dei modi l’aggressione.

Come spiega la 81enne nello sfogo fiume, un clandestino dalla corporatura esile avrebbe tentato ai suoi danni uno scippo della borsa in modo brutale, facendola temere il peggio per la sua incolumità: “Se fossi stata sola e fossi caduta a terra avrei potuto rischiare la vita soltanto perché colpevole di essere uscita di casa con la mia borsa”, riferisce la nobildonna”. Uno dei due amici presenti sul luogo dell’accaduto ha sorretto Patrizia prontamente, facendole quindi evitare una rovinosa caduta, e l’altro amico avrebbe invece inseguito il clandestino per poi riuscire a recuperare la borsa strappata alla nobildonna.

Il monito di Patrizia De Blanck sull’immigrazione in Italia, in vista delle elezioni politiche 2022

Da qui, quindi, l’invito di Patrizia De Blanck alla classe politica di adottare delle misure di contenimento e controllo per ciò che concerne la politica delle migrazioni in Italia. La nobildonna, che risiede stabilmente a Roma, non nasconde il malcontento di quanto sia ormai diventata dura la realtà che si vive per le strade della Capitale, dove si registrano sempre più spesso episodi di disordine e pericolo pubblico anche per via dei flussi migratori che si muovono a piede libero e incontrollati: “In un’Italia che da tempo si trova in grandi difficoltà economiche e sociali ci siamo fatti carico dei problemi di altri che una volta qui devono sopravvivere e lo fanno spesso nella più assoluta illegalità perché ormai hanno capito che, mal che vada, la certezza della pena non è sempre una certezza. E così ai delinquenti nostrani si sono sommati quelli che abbiamo importato, che prendono di mira le persone più deboli”.

E mentre si avvicinano le elezioni politiche 2022, Patrizia De Blanck rimarca: “Che cosa si aspetta a ridare dignità a questo Paese e il diritto alla sicurezza ai suoi abitanti?”. Il post di sfogo fiume di polemica sulle politiche migratorie adottate dagli ultimi Governi in Italia, intanto, mette d’accordo un esorbitante numero di utenti, comuni e vip: emergono in particolare i like di consenso allo sfogo di Elisabetta Gregoraci, con cui Patrizia De Blanck ha preso parte al Grande Fratello vip 2020, e il mi piace della figlia della nobildonna ed ex naufraga della prima edizione storica de L’isola dei famosi, Giada De Blanck. “Ci penseranno i nostri politici, manca poco alle elezioni”, commenta qualche utente comune, sibillino. Poi si legge ancora tra gli altri commenti a margine del post: “La sicurezza é a zero e i politici girano con la scorta”, “Degrado, povera Italia!”, “Risorse della Boldrini e del suo PD, coraggio contessa!”.











