Patrizia De Blanck, shock a Pomeriggio 5: “Ho perso il bambino”/ D’urso sconvolta!

A Pomeriggio 5, oggi 13 ottobre, si parla del Grande Fratello Vip in seguito alla diretta molto movimentata di ieri. Barbara D’Urso apre la diretta con la Casa che vede inquadrata la contessa Patrizia De Blanck intenta a fare una dichiarazione sconvolgente. La Contessa è attorniata da alcuni dei suoi coinquilini ai quali racconta di aver perso un bambino: “Lui mi aveva fatto girare le pall*, allora stavo correndo al ristorante e ho perso il bambino. Sono andata in clinica, mi hanno fatto il raschiamento e l’ho perso.” ha raccontato Patrizia. Il compagno e padre del bambino perso “è Peppino”, dichiara lei, quindi si presume si parli di Giuseppe Drommi, papà di Giada De Blanck. Il particolare racconto della contessa prosegue: “Io poi sono andato da lui e gli ho detto ‘hai 10 giorni per trombarm*, altrimenti non faccio più un figlio per me ma lo faccio per me'”.

Patrizia De Blanck: “Il fatto di non sapere se potevo ancora avere figli…”

Patrizia De Blanck continua il suo racconto, che va in onda anche a Pomeriggio 5, svelando il dolore sorto dopo la perdita del bambino: “Io fatto di non sapere più se potevo avere un figlio mi ha dato di volta al cervello! Così ho deciso di farlo per me, me ne sono fregata! -e ha poi concluso, ammettendo – Se non andava bene lo facevo con un altro e lui mi ha detto ‘migno*ta!'” In studio Barbara D’Urso, così come i suoi ospiti, sono abbastanza basiti dal racconto della De Blanck, poi è Giovanni Ciacci a prendere parola. “Ricordiamo che il passato della contessa non è stato così facile. Il suo fidanzato fu ucciso quando lei aveva 15 anni e l’assassina voleva sfregiarla con l’acido”, ha sottolineato in diretta.



