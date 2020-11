Patrizia de Blanck ‘sono regrediti all’asilo’/ Attacco a Tommaso Zorzi e Dayane Mello

Patrizia de Blanck richiamata in Confessionale per la parola Enorg?

Patrizia de Blanck si salva dalle nomination del Grande Fratello Vip 2020 ma questo non significa che dietro ci sia lo zampino del pubblico. La contessa non ha ricevuto una spinta verso le nomination e non sarà a rischio eliminazione questa sera ma il pubblico non l’ha inserita tra i preferiti venerdì scorso. La sua attenzione, però, era tutta per la sua Giada, l’amata figlia che si sta occupando della casa e dei suoi cani ora che la madre non c’è. Proprio nei giorni scorsi la Contessa aveva parlato di quanto la figlia le mancasse arrivando fino alle lacrime, e Giada ha potuto farle questa sorpresa che l’ha commossa anche durante la diretta. Le sue emozioni però sono come sempre controllate e questo la contrappone un po’ a Maria Teresa Ruta che venerdì è rimasta scottata dall’eliminazione della figlia Guenda. Proprio l’indomani della puntata, Patrizia de Blanck e Maria Teresa Ruta hanno discusso perché la Contessa non ha gradito la sua reazione spropositata.

Patrizia de Blanck ancora contro Maria Teresa Ruta?

Il mattino dopo, in giardino, la conduttrice ha usato i suoi vestiti per scrivere un messaggio diretto ai figli Guenda e Gian Amedeo e così qualche ora dopo la Contessa, parlando con Massimiliano Morra, ha criticato la cosa e anche la reazione alla nomination del bell’attore che ha confermato che se non ci fosse stato Francesco, avrebbe sicuramente votato lei. Alla fine, unitasi a loro, la Ruta ammette di aver capito che alcuni hanno votato per esclusione ma su Guenda si dice convinta che nessun figlio dovrebbe arrivare dietro un genitore e il fatto che lei sia uscita prima la addolora un po’. Ma la Contessa non si ferma qui e se nelle prime ore post puntata ha deciso di mettere sotto i riflettori Maria Teresa Ruta, in un secondo tempo ha fatto lo stesso con Tommaso Zorzi e Dayane Mello. Chi segue il Grande Fratello Vip 2020 sa bene che Patrizia de Blanck non digerisce il comportamento dei due e durante la festa di Halloween le cose sono addirittura peggiorate visto che, a suo dire, i due ‘sono regrediti all’asilo’ durante i festeggiamenti tra balli e alcol. Naturalmente al suo fianco, pronta a cogliere le sue lamentele, c’era Elisabetta Gregoraci, sempre estranea alle situazioni in cui potrebbe finire nei guai.



