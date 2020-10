Patrizia de Blanck squalificata al Grande Fratello Vip?/ “Ho la voce di un fro*cio”, poi prova a difendersi..

PATRIZIA DE BLANCK SQUALIFICATA AL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Patrizia de Blanck a rischio squalifica al Grande Fratello Vip 2020? La contessa è al centro di una grande polemica in questi giorni per via di una parola che ha pronunciato in casa e che adesso potrebbe metterla all’uscio della porta di Cinecittà. Ma cosa è successo di preciso? Nelle scorse ore la Contessa ha usato la parola fr*cio in casa e la cosa non è passata inosservata soprattutto se questo verrà equiparato a quello che ha detto Fausto Leali e che lo ha portato fuori dalla casa senza sè e senza ma. Al risveglio la Contessa si sentiva con la gola un po’ sottosopra e voltandosi verso Tommaso Zorzi ha confidato ‘Stamattina ho la voce da gay, da fro*io’. Inutil dire che l’influencer non ha gradito l’esternazione dell’amica Contessa e lo stesso ha fatto il popolo dei social che ha fatto subito finire la De Blanck in tendenza chiedendo la sua squalifica proprio come è successo a Leali prima di lei e a Denis Dosio per via della sua bestemmia. Cosa ne sarà della protagonista di questa edizione del programma?

PATRIZIA DE BLANCK DICE FRO*IO POI TORNA SUI SUOI PASSI E…

Secondo gli ultimi rumors sembra proprio che addirittura la produzione in queste ore si sia chiusa in riunione per pensare a quello che è successo e quale sarà il provvedimento da prendere nella puntata in onda questa sera. Inutile dire che subito dopo, accortasi del danno, Patrizia de Blanck ha provato a metterci una toppa cercando di spiegare la differenza sulle varie categorie di gay complicando ancora di più la questione e facendo notare che di certo lei non ha offeso nessuno: ‘Ma vi pare che sono contro di loro? Io li amo da sempre, ho tanti amici gay’. Le parole della Contessa finiranno col complicare le cose segnando la sua uscita di scena proprio questa sera dalla casa del Grande Fratello Vip 2020? Proprio venerdì scorso l’avevamo lasciata in lacrime per via della squalifica del suo pupillo, Denis Dosio, chiedendo venia e perdono per lui, un ragazzo educato e a modo, sicuramente molto meglio di altri della sua età, ma senza ottenere molto. Questa sera la vedremo in lacrime per la sua uscita dalla casa?



