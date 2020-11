Patrizia De Blanck Vs Giulia Salemi “Ci ha provato con Briatore”/ “Me l’ha detto lui”

Che la puntata fosse ricca di sorprese era stato anticipato già prima della diretta del Grande Fratello Vip, eppure nessuno si sarebbe aspettato che, anche da fuori, Patrizia De Blanck sarebbe stata una grande protagonista. Nella Casa Alfonso Signorini ha aperto il dibattito sulla diatriba nata tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi in merito alle presunte ‘avances’ della seconda con Flavio Briatore. Tra le due è scoppiata una discussione nella quale si è intromessa anche la Contessa. Patrizia ha infatti chiesto a Signorini di poter intervenire, andando poi subito contro la Salemi: “A lei interessava Flavio Briatore, poiché lui non se l’è filata per niente adesso tira fuori tutte queste cose!”

Patrizia De Blanck: “Giulia Salemi ci ha provato con Briatore, me l’ha detto lui!”

Giulia Salemi, scossa, scuote la testa in segno di negazione di fronte a quanto dichiarato da Patrizia De Blanck. La Contessa, però, non solo non si tira indietro, ma lancia un vero e proprio scoop dichiarando che è stato proprio Briatore a dirglielo. “Me l’ha detto pure Flavio che lei ci provava ma lui non se la filava per niente!” Di fronte a queste parole la Salemi sgrana gli occhi, manifestando grande stupore e negando con forza queste dichiarazioni: “Io sono a posto con la mia coscienza, poi credete a ciò che volete!”



