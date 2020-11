Patrizia De Blanck Vs Myriam Catania “Cretina”/ “Dice che non posso dire putt*na a..”

È uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip 2020 la scorsa settimana eppure Patrizia De Blanck sta scatenando il caos anche dallo studio. La presenza della Contessa si fa sentire anche questa sera, quando esordisce accusando Giulia Salemi di averci provato con Flavio Briatore che le avrebbe dato un due di picche. Parole pesanti quelle della De Blanck che vengono poi smorzate dalla pubblicità. Al ritorno però la Contessa è ancora più infervorata e sta litigando con qualcuno in studio. Si tratta di Myriam Catania che l’avrebbe ammonita a non accusare di cose così pesanti la Salemi, un avvertimento che ha scatenato le ire della Contessa che, anche questa volta, non si trattiene e dice parolacce in diretta.

Patrizia De Blanck scatenata contro Myriam Catania: “Scema, cretina!”

“Dice che non posso dare della puttan* a Giulia Salemi!” sbotta in diretta Patrizia De Blanck, spiazzando Alfonso Signorini. Ma è solo l’inizio perché la Contessa si scaglia poi contro Muriam, dandole prima della “scema”, poi ancora della “cretina” e, infine, “ma questa è pazza!” Ci vuole l’intervento di Alfonso per placare la De Blanck e chiudere la discussione anche perché, fortunatamente, la Catania non ha replicato anzi si è fatta una grossa risata!



© RIPRODUZIONE RISERVATA