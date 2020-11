Patrizia De Blanck Vs Stefania Orlando “Mai mia amica”/ “In nomination per colpa sua”

“Io perdono ma non dimentico”. Quante volte la contessa Patrizia De Blanck ha ripetuto questa frase nella Casa del Grande Fratello Vip per ‘giustificare’ una nomination inaspettata? Lo ha fatto con Tommaso Zorzi prima, con Adua Del Vesco poi ed ora si prepara a farlo con Stefania Orlando. Sì, perché pare non abbia proprio mandato giù la nomination ricevuta da lei lunedì scorso (che ha contribuito a mandarla al televoto). E infatti, durante una chiacchierata in giardino con alcuni coinquilini, Patrizia ha dichiarato: “Stefania non mi è mai piaciuta. – così ha ripensato alla diretta di lunedì – Nella puntata precedente mi dice: non mi nominare. Questa volta gliel’ho detto: non ti nomino. E mi nomina lei.”

Patrizia De Blanck contro Stefania Orlando: interviene il marito Simone Gianlorenzi

Patrizia De Blanck è un fiume in piena ed è pronta a vendicarsi dopo ‘l’affronto’ di Stefania Orlando che l’ha nominata. Chiacchierando con Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli, ha poi continuato: “Quando succedono queste cose io l’amicizia la levo. Con voi ci scambieremo il numero di telefono. Tu amica mia non lo sarai mai più. Manco ti filo.” ha tuonato, con riferimento alla Orlando. Così ha concluso: “Anzi, tanto poi io giro nei posti… non finisce, eh. Me la sono legata al dito. Perché poi è per colpa sua che io sto in nomination. Non te lo consento”. Insomma, è chiaro che la Contessa non prenda bene le nomination, cosa confermata dalla sfuriata fatta anche a Giulia Salemi dopo aver scoperto che l’aveva votata. Anche stavolta però, nel caso di Stefania, è intervenuto suo marito Simone che contro la Contessa ha twittato: “Vai, vai a fare terra bruciata a Stefania, vai tesoro… puoi iniziare già da lunedì! Sappi che su Twitter te la sei già fatta da sola la terra bruciata attorno… e Twitter è il mondo, quello vero”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA