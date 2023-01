Patrizia De Blanck/ “Yves Montand? Non cantava mentre trombav*”

Patrizia De Blanck a tutto tondo nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Oggi è un altro giorno. La celebre contessa del piccolo schermo è tornata sui suoi grandi amori e, parlando di Yves Montand, non ha tralasciato ironie: “Non cantava mentre trombava (ride, ndr). Per il resto cantava, sì”. Impossibile non ricordare quanto accaduto a un Capodanno a Montecarlo: “Aveva detto alla moglie che era ricoverato in ospedale. Ma lui non era un uomo che passa inosservato. Lei ha iniziato a urlare come una pazza e lui è stato costretto a partire”.

Patrizia De Blanck, la malattia al viso/ "Viva grazie ai medici, un'altra notte e…"

Nel corso del dialogo con Serena Bortone, Patrizia De Blanck ha tenuto a precisare: “Non mi ha mai parlato della moglie, se stava con me stava con me. E’ durata un paio di anni tra di noi, ma come altri miei amori, è andato avanti anche dopo. Io non sono una che lascia, rimango sempre legata alle persone che ho amato”.

Anthony Leigh Milne e Giuseppe Drommi, gli amori di Patrizia De Blanck/ Il tradimento

PATRIZIA DE BLANCK: “SESSO È SOPRAVVALUTATO”

Dopo un breve ricordo della grande amica Marina Ripa di Meana – “Non abbiamo mai trascorso un Capodanno insieme, una volta c’è stata la possibilità ma è sfumata” – Patrizia De Blanck ha spiegato di ricordare i fatti della sua vita con grande felicità e non con nostalgia: “Ripenso a quello che mi è successo nella vita con gioia e ringrazio Dio per avermi fatto arrivare a questa età. Molti amici miei non ci sono più. Mi mancano molti amici, come Franco Califano, una persona molto speciale”. Patrizia De Blanck si è poi soffermata sul suo rapporto con amore e sesso: “Per me l’amore non è legato al sesso, io posso amare moltissimo una persona anche senza sesso. Oggi il sesso è sopravvalutato. Una volta non ne potevi parlare, mentre oggi ne parlano tutti tra particolari ed eccetera. Io ho sempre messo la testa: trombare per trombare, non me ne può fregare di niente”.

LEGGI ANCHE:

GF Vip, Patrizia De Blanck nuova concorrente?/ Un indizio darebbe conferma

© RIPRODUZIONE RISERVATA