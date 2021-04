Patrizia De Blank: tra malattia, flirt e gaffe/ La dacriocistite e le figuracce in tv

Qualche anno fa Patrizia De Blanck ha rischiato di perdere la vita per una dacriocistite, un’infezione del sacco lacrimale. Nell’estate del 2018 è morto il suo amato cane e la contessa ha pianto molto per la sua scomparsa: “La scorsa estate, ho pianto molto per la morte del mio cane. E le lacrime hanno fatto infezione. Ma non vado mai dal medico”, ha raccontato qualche anno fa a Pomeriggio 5, in collegamento insieme a sua figlia. È stata proprio la figlia Giada, preoccupata per la saluta della madre, a convincerla ad andare dal medico: “Mi ha costretto Giada il 10 agosto a correre in pronto soccorso perché il mio viso era completamente deforme. Il medico che mi ha salvato, ha detto che se avessi trascorso un’altra notte così sarei morta per una meningite fulminante”. Patrizia De Blanck, che ha rischiato veramente di morire, è stata curata al centro oftalmico di Roma.

Patrizia De Blanck: le gaffe al Grande Fratello Vip

Nella sua ultima partecipazione al Grande Fratello Vip Patrizia De Blanck è stata protagonista di numerose gaffe. Durante una diretta la contessa ha preso di mira Rosalinda Cannavò, che è scoppiata a piangere. A collegamento chiuso, la Contessa ha informato l’attrice che ‘era tutta una scena’: “Non essere triste, dai, fai la scena. […] Poi non ho esagerato, ho detto ‘maleducata’, sai che potevo dire di peggio”, come hanno notato i telespettatori di Canale 5. In precedenza la De Balnck aveva anche detto, senza troppi giri di parole, di aver consigliato a Pierpaolo Pretelli e Francesco Oppini di avere delle finte storielle dentro la casa per creare “materiale”. In una recente ospitata a “Oggi è un altro giorno”, la Contessa De Blanck si è lasciata sfuggire una parolaccia di troppo, mettendo in imbarazzo Serena Bortone. “Tu hai capito cosa ti ha detto Claire (amante di Farouk accusata del suo omicidio, ndr) quando ti ha insultata?” ha chiesto la conduttrice. “E che mi avrà detto, che sono una mignott*!” è stata la replica della Contessa.

