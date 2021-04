Patrizia e Fulvio, Uomini e Donne/ “Ci sono stati dei baci, ma ho chiesto…”

Il parterre del trono over di Uomini e Donne continua ad accogliere nuovi cavalieri e nuove dame. Nelle ultime settimane, tra gli altri, sono arrivati Fulvio e Patrizia che, dopo essersi incontrati in studio ed essersi piaciuti, hanno cominciato a sentirsi e a frequentarsi. Nella puntata del 27 aprile, dopo il momento dedicato a Biagio Di Maro e Sara, Fulvio e Patrizia si accomodano al centro dello studio per raccontare come procede la loro frequentazione. Entrambi confermano di essere felici del rapporto che sta nascendo, ma di non voler ancora concedere l’esclusiva. Patrizia, tuttavia, sottolinea che, nel momento in cui il rapporto si evolverà, non resterà seduta ad ascoltare i racconti delle sue frequentazioni con altre donne. Fulvio, così, confessa di aver sentito anche Raquel e di aver chiesto il numero a Chiara scatenando il caos in studio.

Biagio Di Maro, Uomini e Donne/ Domanda piccante a Sara: "Vuoi fare l'amore con me?"

Fulvio e Patrizia, caos in studio a Uomini e Donne

Raquel confessa di aver rifiutato l’appuntamento con Fulvio non avendo visto un reale interesse nei suoi confronti. Chiara, invece, spiega di aver rifiutato il numero di telefono non volendo conoscere un uomo che esce contemporaneamente con altre donne. “Non dirmi che se fossimo usciti insieme e ti avessi baciato non avresti ceduto“, commenta Chiara ricevendo un no come risposta. Nonostante tutto, Patrizia ribadisce l’intenzione di conoscere ancora Fulvio scatenando la reazione delle altre dame, in primis quella di Isabella Ricci, convinta che di fronte a tale atteggiamento, l’unica strada da percorrere sia quella di alzarsi e andare via.

LEGGI ANCHE:

Angela Paone, Uomini e Donne/ Luca Cenerelli: "Mi dispiace, ti chiedo scusa"Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata oggi, 27 aprile: Giacomo lascia il programma?

© RIPRODUZIONE RISERVATA