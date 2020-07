Patrizia e Giada De Blanck al Grande Fratello Vip 5?/ Cachet stellare e…

Giada e Patrizia De Blanck potrebbero essere due dei nomi più forti del Grande Fratello Vip 5. Il nome della contessa era stato già accostato al reality di Alfonso Signorini che tornerà in onda su canale 5 a settembre. Tuttavia, nelle ultime ore, il settimanale Nuovo ha riportato nuove indiscrezioni sulla presunta partecipazione di Patrizia De Blanck al Gf Vip 5. Stando a quello che riporta Nuovo, per convincere Patrizia ad entrare nella casa più famosa d’Italia, la produzione del reality le avrebbe anche proposto di partecipare con la figlia Giada che diventerebbe una concorrente ufficiale. La presenza delle De Blanck sarebbe un bel colpo per Signorini. Nella precedente esperienza sull’Isola dei Famosi, infatti, sia Giada che Patrizia hanno dimostrato di essere delle concorrenti perfette per i reality. Accetteranno, dunque, di varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà?

PATRIZIA E GIADA DE BLANCK: CACHET STELLARE PER LA CONTESSA?

Secondo indiscrezioni riportate da Nuovo, le trattative con Patrizia De Blanck continuerebbero. Il nodo da sciogliere sarebbe legato principalmente al cachet. “Lei ha chiesto 100.000 euro e stiamo cercando di chiudere la trattativa alla metà della cifra…”, scrive Nuovo. La produzione starebbe trattando per cercare di convincerla ad accettare la metà della cifra. Inoltre, a Patrizia De Blanck sarebbero stati offerti una serie di privilegi di cui potrebbe godere all’interno della casa. Una possibilità che, come aggiunge ancora Nuovo, Patrizia De Blanck avrebbe rifiutato. Qualora dovesse accettare, infatti, vuole avere le stesse difficoltà degli altri concorrenti senza presentarsi come una privilegiata. Alfonso Signorini, dunque, riuscirà a convincere la contessa ad accettare la proposta? E, soprattutto, riuscirà a farle dire sì portando con sè la figlia Giada?



