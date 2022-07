Patrizia e Martina a Chi vuole sposare mia mamma?/ Le passioni in comune

Patrizia e Martina, mamma e figlia a ‘Chi vuole sposare mia mamma?’

La nuova puntata di Chi vuole sposare mia mamma?, nuovo format su TV8 condotto da Caterina Balivo, trova due nuove protagoniste. Dopo Stefania e Giacomo, Maria e Carlotta, questa volta tocca a Patrizia D’Angeli e alla figlia Martina Ceschia. “Patrizia viene dalla provincia di Salerno con sua figlia Martina. Martina ha solo 19 anni ma è un vero peperino. È molto carina. Patrizia è esplosiva”, ha detto Caterina Balivo, presentando le due nuove protagoniste. Martina, che ha da poco fatto la maturità, ha detto della mamma Patty: “Mamma è un persona molto esuberante, dolce. Per lei ci vedo bene un uomo divertente, passionale, molto giovanile che se vogliamo andare a ballare ci possiamo andare tutti e tre”.

Patrizia e Martina, mamma e figlia a ‘Chi vuole sposare mia mamma?’: cosa hanno in comune?

Patrizia D’Angeli e la figlia Martina Ceschia sono le protagoniste della nuova puntata di Chi vuole sposare mia mamma?, in onda questa sera mercoledì 20 luglio su Tv8. Sul profilo Instagram di Tv8 è apparso un simpatico video in cui le due donne rispondono ad alcune domande: “La passione che abbiamo io e mia mamma è fare shopping e spendere soldi”, ha detto Martina. “Quando andiamo in giro insieme per negozi spendiamo uno stipendio intero. Abbiamo un’altra passione in comune: andiamo ballare insieme in discoteca. Mi piace ballare con lei e i suoi amici”, ha aggiunto mamma Patty. Le due amano anche vestirsi in maniera appariscente. “Siete vere, simpatiche scoppiettanti. Siete 2 donne fantastiche” e “Siete una coppia bellissima solare e di grande simpatia… Sicuramente farete divertire il pubblico di TV 8”, hanno commentato due utenti.

