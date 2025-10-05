Luca Barbareschi e la complicata separazione dall'ex moglie Patrizia Fachini: dettagli

Fin dagli anni ’80, Luca Barbareschi si è fatto conoscere dal pubblico italiano grazie alle sue qualità di attore e regista, nonché per il suo breve periodo come politico. Negli anni però, oltre che i suoi lavori artistici, anche la sua vita privata ha spesso attirato l’attenzione. In particolare, si è parlato molto del rapporto con la sua prima moglie, Patrizia Fachini, con la quale ha avuto tre figlie: Beatrice, Eleonora e Angelica.

Il loro matrimonio è durato molti anni, ma è giunto al termine in maniera polemica quando lui si è innamorato dell’attrice Lucrezia Lante della Rovere. All’epoca, infatti, scoppiò un grande scandalo perché, in quel momento, Patrizia era al terzo mese di gravidanza della loro terzogenita. A tal proposito, Barbareschi ha più volte spiegato di aver vissuto una vera e propria crisi, trovandosi tra il senso di colpa verso l’ex moglie e l’amore per Lucrezia. Tuttavia, alla fine, scelse di seguire il suo cuore e separarsi dalla madre delle sue figlie.

Luca Barbareschi: la vita privata dell’attore

Dopo la fine del matrimonio, Patrizia Fachini ha scelto di restare lontana dai riflettori e di lei non si sono avute più grandi notizie. D’altro canto, invece, Luca Barbareschi ha poi avuto diverse altre relazioni. Dopo una lunga storia con Lucrezia Lante della Rovere, si è poi legato ad Elena Monorchio, con la quale è convolato a nozze nel 2015 e dalla quale ha avuto altri due figli: Maddalena e Francesco.