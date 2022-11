Patrizia Groppelli attacca Francesco Mango: “Fa niente dalla mattina alla sera”/ “Uomo spavaldo e spocchioso”

Patrizia Groppelli, nuova stoccata a Francesco Mango: “Reddito di cittadinanza? Confermo che lo prende. Non fa niente!”

Si torna a parlare di Francesco Mango e Viola Valentino nello studio di Pomeriggio 5. L’attenzione torna in particolare allo scoop lanciato da Patrizia Groppelli, secondo cui il marito della Valentino percepirebbe il reddito di cittadinanza pur lavorando al fianco della cantante come produttore. Una notizia che la Groppelli conferma anche oggi 29 novembre, nel corso della nuova diretta con Barbara D’Urso.

“È assolutamente così. – ribadisce la pungente opinionista – Non posso dire la fonte ma è così, lui prende il reddito di cittadinanza.” Una notizia di fronte alla quale Francesco Mango finora non ha replicato, particolare che la Groppelli d’altronde sottolinea in studio, lanciando la stoccata all’uomo: “Lui non si è presentato in trasmissione perché aveva paura e Viola Valentino non era molto convincente.”

Patrizia Groppelli chiede il confronto con Francesco Mango, Fredella appoggia!

Patrizia Groppelli è d’altronde in attesa di questo confronto con Francesco Mango, anche per comprendere quale sarà la sua risposta a questo scoop. Per ‘spronarlo’ gli lancia allora un’ultima stoccata: “A me dispiace che un ragazzo del genere grande, grosso, anche spavaldo e un po’ spocchioso, fa nulla dalla mattina alla sera.” E chiude: “È inutile che mi blocca sui social lui, non fa niente lui!” D’altronde la versione della Groppelli sembra essere velatamente confermata anche da Simona Caldarone, la presunta amante di Mango che parla di “mantenimento” da parte della Valentino nei confronti del marito che non percepirebbe dunque da lei uno stipendio per il suo lavoro.

La parola passa allora a Francesco Fredella che appoggia pienamente le dichiarazioni della Grippelli: “A questo punto credo alla Groppelli che è una collega molto brava, a questo punto è la procura che deve indagare perché se davvero quest’uomo ha percepito il reddito di cittadinanza pur lavorando sarebbe una truffa, quindi sarebbe un reato. Lui ci può dire la verità mostrandoci le prove”, è la chiusa dello speaker di RTL 102.5.











