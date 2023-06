Patrizia Groppelli commossa in diretta/ Video “Mi sono sposata con Alessandro Sallusti”

Alessandro Sallusti e Patrizia Groppelli si sono sposati. Dopo lo scoop degli scorsi giorni di Pomeriggio 5, noto talk di Barbara D’Urso su Canale 5, è arrivata la conferma dei diretti interessati. Ieri i due sono stati ospiti della stessa trasmissione Mediaset, ufficializzando appunto lo scoop della Barbara nazionale. Una volta che è scattato il collegamento con i neo-sposini, il pubblico in studio ha applaudito nell’accogliere Alessandro Sallusti e Patrizia Groppelli.

Barbara d'Urso lascia Mediaset?/ Lei rompe il silenzio e chiarisce in diretta a Pomeriggio 5

La conduttrice ha quindi invitato la nota opinionista a mostrare la mano sinistra, dove è apparso un bell’anello d’oro, la classifica fede del matrimonio. La stessa sposina ha aggiunto: “Ho anche il bouquet”, mostrando la composizione floreale alle telecamere. Patrizia Gropelli è apparsa visibilmente emozionata: “Oggi sono veramente felice, sono libera e ho accanto un compagno che ora è un marito”, trattenendo a stento le lacrime. Barbara D’Urso ha poi incalzato la sua ospite: “Quindi ora ti chiami Patrizia Groppelli Sallusti?”, per poi congratularsi con la Groppelli, salutando ovviamente anche il direttore del quotidiano Libero: “È stata una sanatoria più che un matrimonio”, ha ironizzato il giornalista.

Patrizia Groppelli e Alessandro Sallusti si sono sposati/ Barbara d'Urso conferma lo scoop a Pomeriggio 5

PATRIZIA GROPPELLI E ALESSANDRO SALLUSTI, IL FIDANZAMENTO NEL 2016

Secondo quanto emerso, il matrimonio fra Alessandro Sallusti e Patrizia Groppelli si sarebbero sposati presso il Comune di Milano e sarebbe stato celebrato dal sindaco in persona, Beppe Sala, sicuramente non amico dal punto di vista politico del noto giornalista. Le nozze sono giunte a sette anni dall’inizio del loro fidanzamento, scattato nel 2016. In precedenza Sallusti aveva avuto una storia d’amore con Daniela Santanchè, nota esponente di Fratelli d’Italia nonché attuale ministro del Turismo.

Per la Groppelli, invece, si tratta del secondo matrimonio dopo quello con Dimitri Kunz D’Asburgo Lorena, attraverso il quale aveva anche ricevuto il titolo di Principessa di Lorena divenendo molto famosa. Patrizia è spesso e volentieri ospite di Mattino Cinque News e Pomeriggio 5 nelle vesti di opinionista per trattare temi di attualità ma anche di gossip.

Massimo Boldi presenta Elisa Barranu a Pomeriggio 5/ "Fidanzata? La vorrei nel mio prossimo cinepanettone"













© RIPRODUZIONE RISERVATA