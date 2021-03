Patrizia Groppelli compagna Alessandro Sallusti/ “Sua umanità è ciò che amo di più!”

Patrizia Groppelli, spesso ospite dei programmi di Barbara d’Urso in qualità di opinionista, è nota anche per essere la compagna del giornalista e direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti. La donna è molto attiva sui social dove spesso pubblica post dedicati proprio al compagno di vita. Proprio mentre Sallusti era bloccato a casa a causa del Covid, la Groppelli era rimasta molto male nel constatare la presenza di molti hater del compagno che sui social, in particolare su Twitter gli avevano augurato la morte. “Cosa pensi di questi stronz*?”, gli aveva chiesto in un video poi postato su Instagram. Ma il giornalista, diplomaticamente, aveva continuato a giocare con il suo tablet limitandosi a commentare: “Non c’hanno un caz*o da fare”. Nella didascalia al filmato la Groppelli aveva aggiunto: “Io capisco che la gente possa avere idee politiche diverse, Alessandro possa anche non piacere ma mi arrivano ogni ora segnalazioni dai vari social e Twitter che saputa la notizia che Ale ha il covid augurano a lui morte e sofferenze profonde!”.

Alessandro Sallusti/ "Campagna vaccini? In Lombardia fa acqua da tutte le parti ma…"

L’opinionista aveva deciso di commentare a tono agli insulti ricevuti dal compagno senza tuttavia nascondere una certa amarezza ed anche sconcerto: “Ma cosa dice a questa gente il cervello? Siete il nulla, e molto cattivi e infimi! Il covid e’ una malattia letale vi auguro di non passare la angoscia che sto passando io anche se lui sta bene! Ed e’ un uomo per bene!”, aveva detto prendendo le difese del giornalista.

ALESSANDRO SALLUSTI/ “Positivo al Covid: asintomatico ma sotto choc e vulnerabile”

PATRIZIA GROPPELLI COMPAGNA ALESSANDRO SALLUSTI: GUARITA DOPO IL COVID

Durante i giorni del Covid vissuti dal compagno Alessandro Sallusti, Patrizia Groppelli aveva condiviso alcuni suoi stati d’animo. In particolare l’opinionista dei noti programmi di Barbara d’Urso aveva condiviso un video tratto dall’ospitata in collegamento del giornalista a Domenica In, dove lo ritroveremo anche nella puntata di oggi, in cui Sallusti ammetteva commosso di non poter vedere il nipotino appena nato. “Vedete, questa e’ la parte in assoluto che io amo di lui: la sua umanità, la sua generosità e il suo essere uno di tanti noi!”, aveva commentato su Instagram Patrizia dando il benvenuto al nipotino Federico. “Sarai tanto amato, e fortunato ad avere un nonno così e come gli altri tuoi nonni”, aveva proseguito la Groppelli, auspicando di non essere chiamata mai “nonna”. Anche la stessa Groppelli aveva vissuto sulla sua pelle il dramma del Covid ed anche lei era stata costretta nelle scorse settimane a collegarsi con le trasmissioni di Barbara d’Urso, impossibilitata a presenziare in studio. Solo lo scorso 5 marzo, infatti, appurata la sua negatività, aveva ripreso in mano la sua vita documentando sempre via social la sua presenza in studio a Pomeriggio 5.

LEGGI ANCHE:

Patrizia Groppelli, compagna Alessandro Sallusti/ "Mi ha ridato la vita.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA