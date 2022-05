Patrizia Groppelli concorrente al Grande Fratello Vip 7?/ “Trattative in corso ma…”

Patrizia Groppelli concorrente al Grande Fratello Vip 7?

Solo pochi mesi fa si chiudeva la sesta edizione del Grande Fratello Vip, dopo circa sei mesi di permanenza nella Casa e un nuovo grande successo. Motivo per il quale, con larghissimo anticipo, è stata già confermata la settima edizione, in partenza a settembre 2022 e con Alfonso Signorini confermato al timone. Fervono, dunque, i preparativi per un cast che dovrà essere all’altezza, se non ancora più forte, di quello precedente e il nome spuntato nelle ultime ore non delude le altissime aspettative.

Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino si sposano/ Giulia Salemi e Pierpaolo assenti…

Alberto Dandolo sul settimanale Oggi annuncia che una delle papabili concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip è Patrizia Groppelli. L’opinionista, noto volto di Canale 5, è ospite fissa nei salotti di Mattino Cinque e Pomeriggio 5 ed è ben nota al pubblico per la sua schiettezza e quella la Barbara D’Urso ha più volte definito “lingua biforcuta”.

Gabriel Garko rivela "Gay da sempre"/ Attacca l'ex Manuela Arcuri...

Patrizia Groppelli verso il GF Vip: trattative in corso ma…

Patrizia Groppelli non ha timore di dire la sua, anche quando questo vuol dire essere impopolare. Caratteristica, questa, che la rende una concorrente perfetta per il Grande Fratello Vip. Di certo la sua presenza nella Casa di Cinecittà creerebbe molte dinamiche e accenderebbe gli animi dei suoi ‘rivali’, assicurando al pubblico non poco divertimento. Va detto che, al momento, sono in corso le trattative ma non c’è ancora la firma dell’opinionista. Dunque nulla è ancora confermato. Ricordiamo che la partecipazione al GF Vip potrebbe dire per la Groppelli stare lontana (e forse fino a sei mesi!) dal compagno, il direttore di Libero Alessandro Sallusti. Che possa essere questo un ostacolo alla firma? E, soprattutto, cosa ne penserà Sallusti della possibilità di non vedere la sua amata compagna se non in TV per così lungo tempo?

LEGGI ANCHE:

Jessica Selassiè smentisce il flirt con Simone Bonaccorsi/ "Nulla succede..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA