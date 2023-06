Patrizia Groppelli e Alessandro Sallusti si sono sposati/ Barbara d’Urso conferma lo scoop a Pomeriggio 5

Patrizia Groppelli e Alessandro Sallusti si sono sposati: i dettagli delle nozze

Patrizia Groppelli e Alessandro Sallusti sono diventati marito e moglie. Il direttore responsabile di “Libero” e l’opinionista di “Pomeriggio Cinque” si sono sposati ieri a Milano, in gran segreto. A lanciare per primo lo scoop è stato Dagospia, svelando i pochi dettagli di una cerimonia che è stata celebrata lontana da occhi indiscreti. Ciò che sarebbe certo è ad officiare la cerimonia è stato il sindaco Beppe Sala.

Patrizia Groppelli e Alessandro Sallusti sono marito e moglie: ‘l’annuncio’ sui social

Alessandro Sallusti, 66 anni, e Patrizia Groppelli, 48, stanno insieme dal 2016. Dopo sette anni d’amore, la celebre coppia ha dunque deciso di convolare a nozze, come Barbara d’Urso sembra confermare in diretta a Pomeriggio 5 nella puntata del 1 giugno. Dai diretti interessati non sono arrivate conferme o commenti sulle nozze, l’unico indizio del lieto ‘sì’ sembra arrivare dal post pubblicato proprio ieri sui social da Patrizia Groppelli: “Si! E che siano nuove fantastiche avventure fortunate e felici! Io ci credo al destino!” Post sotto il quale sono arrivati tanti messaggi di congratulazioni.

