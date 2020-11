Patrizia Groppelli lite con Maria Monsè/ “Oca, ti vesti da soubrette di quart’ordine”

Amedeo Goria ci ha provato con Maria Monsè in ascensore? È stata la showgirl a rivelarlo a Barbara D’Urso. E oggi a Pomeriggio 5 ha affrontato di nuovo l’argomento. Ma prima ha voluto scherzarci su: «Qui a casa c’è anche Salvatore, quindi chiediamo a lui… Ci siamo sposati e risposati tante volte, ma non deve darmi per scontata e sentirsi troppo sicuro». Allora la conduttrice l’ha interrotta: «Ma cosa c’entro questo? Stavo dicendo che magari Guenda Goria poteva diventare sorellastra di Perla Maria». A tal proposito la figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta ha replicato: «Maria Monsé è una donna molto carina, mi sembra molto garbata. L’avrei accolta con gioia». Patrizia Groppelli allora l’ha accusata di buonismo. E quindi è partito lo scontro con Maria Monsè: «Stavo aspettando solo la tua frecciata». E così è scattata la lite: «Ti vesti come una soubrette di quart’ordine», ha attaccato la Groppelli.

PATRIZIA GROPPELLI LITE CON MARIA MONSÈ A POMERIGGIO 5

«Non sei tu che devi giudicare come mi vesto!», ha sbottato Maria Monsè. «Perla Maria è stanca di come ti rivolgi nei miei confronti», ha poi aggiunto. E Patrizia Groppelli a Pomeriggio 5 ha replicato ironicamente: «Ho una paura di Perla Maria guarda…». La conduttrice ha quindi chiesto di tenere fuori la figlia di Maria Monsè fuori dal dibattito. «Possiamo tirarla fuori dalla discussione visto che non c’entra niente? Ho solo detto che poteva essere la sorellastra di Guenda». Patrizia Groppelli però si è difesa: «Ma Barbara, se non perla della figlia e del marito di cosa deve parlare?». Ma la conduttrice ha difeso la sua ospite: «Non esistono soubrette di quattr’ordine. E poi amo il fatto che si vesta così anche la mattina e il pomeriggio. Non oso immaginare cosa ha sotto…». Maria Monsè però ha attaccato: «Sta facendo la classifica delle soubrette? Ci sono anche principesse di prima, seconda e terza categoria». Patrizia Groppelli ha chiesto allora di replicare: «Ma non lo sono più! Sei sempre stata un’oca».



