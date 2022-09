Patrizia Groppelli rinuncia al GF Vip/ Esclusiva: padre malato, vuole stargli vicino

Patrizia Groppelli non sarà al via del prossimo GF Vip e il perché è stato appurato in esclusiva da IlSussidiario.net. L’opinionista, volto noto di Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque e soprannominata da Barbara d’Urso “lingua biforcuta” per via della sua schiettezza nell’esternare i propri pensieri, ha scelto di rinunciare all’avventura nella Casa più spiata d’Italia e di dire di “no” al corteggiamento di Alfonso Signorini, il quale avrebbe voluto inserirla nel cast di questa nuova edizione, al via tra meno di un mese sulle reti Mediaset.

Ogni aspetto dell’accordo sembrava essere stato definito, ma Patrizia Groppelli non potrà essere in gara al GF Vip per via di un motivo molto grave: le condizioni di salute del padre della donna, 94 anni, si sono aggravate negli ultimi giorni, quando sarebbe anche stato colto da malore. L’uomo è quindi malato e sofferente e la figlia non intende in alcun modo abbandonarlo, scegliendo così di privilegiare la sfera degli affetti alla carriera lavorativa. Una decisione che merita di essere sottolineata.

PATRIZIA GROPPELLI NON SARÀ AL VIA DEL PROSSIMO GF VIP: ECCO PERCHÉ

Svelato il perché alla base del rifiuto espresso da Patrizia Groppelli nei confronti del GF Vip, siamo altresì in grado di confermare che il volto televisivo ha deciso con fermezza di non prendere neppure in considerazione l’idea di accettare la chiamata di un reality show, in quanto non godrebbe della spensieratezza di cui si ha assoluta necessità per affrontare un percorso simile a quello del Grande Fratello Vip, la cui ultima edizione, lo ricordiamo, è durata addirittura sei mesi.

Per i reality e la tv, insomma, ci sarà tempo, e non è neppure escluso che Patrizia Groppelli possa entrare nella Casa del GF Vip nei prossimi mesi, qualora suo padre dovesse stare meglio. Ogni discorso in tal senso, però, è prematuro: in questo frangente è l’uomo ad avere bisogno di sua figlia. Il lavoro e la televisione possono comodamente aspettare.

