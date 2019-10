Patrizia Groppelli Vs Maria Monsé/ “Perla Maria? Un mostro! Sei in declino ormai”

Quando c’è Maria Monsé nello studio di Pomeriggio 5, le critiche sono assicurate. Soprattutto quando l’argomento è sua figlia Perla Maria che oggi, tuttavia, non è con lei. C’è però chi è intenzionato a “salvare” la bambina dai comportamenti di sua madre e fa il suo ingresso in studio: si tratta di Giovanni Ciacci. “Salviamo Perla Maria”, esordisce Ciacci che, diretto poi alla Monsé aggiunge “Tu vuoi far fare a lei quello che a volte non riesci a fare tu, non è normale che una bambina faccia così. Lei è esposta tutti i giorni e molte volte al giorno, tu devi proteggerla tua figlia. Le fai fare cose che non vanno bene alla sua età.” Maria Monsé nopn è affatto d’accordo con lui: “Ma no, le amichette fanno anche di peggio!” ammette la showgirl che, tuttavia, deve ancora ricevere le accuse più dure: quelle di Patrizia Groppelli.

Patrizia Groppelli Vs Monsé: “Stai zitta, egocentrica!”

La Groppelli, nota per la sua pungente schiettezza, non si trattiene di certo con la Monsé e, anzi, la accusa proprio per il modo in cui sta crescendo Perla Maria. “La Monsé è talmente in declino… farai la fine di Pamela Prati che si inventa le cose.. Ha creato un mostro! – sbotta l’opinionista di Barbara d’Urso, che poi aggiunge – Se non esponi Perla Maria ma cosa esponi?” La Monsé rimanda al mittente le accuse ma la Groppelli non ci sta e cerca di zittirla: “Ma stai zitta! Sei un’egocentrica!” Patrizia viene però ripresa per i suoi modi, anche se la maggior parte degli ospiti si dice in totale accordo con le parole di Ciacci e in parte della stessa Groppelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA