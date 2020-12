Patrizia Groppelli Vs Paolo Brosio/ “Messa di Natale? C’è una pandemia, lo capisci?”

Si discute un tema scottante di questi giorni nel salotto di Pomeriggio 5: la messa di Natale. Invece che celebrarla a mezzanotte come da tradizione, quest’anno, causa pandemia, si chiede a tutti di celebrarla per le 22. Una richiesta che ha fatto storcere il naso a tanti credenti, come Paolo Brosio che nel salotto di Barbara D’Urso ha voluto ribadire la sua opinione. La domanda che si pone il giornalista è sostanzialmente una: “Perché alle 22 va bene e a mezzanotte no? Cosa cambia per il virus in due ore?” A ribattere è Patrizia Groppelli, che tuona: “Paolo ma ti rendi conto che siamo nel mezzo di una pandemia? Vogliamo finire direttamente all’ospedale?” Poi fa un’osservazione: “Non è scritto da nessuna parte che il bambin Gesù sia nato il 25 a mezzanotte, è una convenzione italiana!” Parole confermate anche da Carmelo Abbate, presente in studio.

Patrizia Groppelli attacca Brosio: “Preghiamo a casa quest’anno!”

Paolo Brosio non desiste e anzi ribadisce la sua opinione in merito alla Messa di Natale. “Ma mi dovete dire perché alle 22 sì e a mezzanotte no! Il virus a quell’ora dorme? Se sei coerente devi dire: tutti a casa a pregare! Se io devo evitare l’eucarestia e la celebrazione della santa Messa non è la stessa cosa! Una cosa è trincerarsi a casa e non uscire, un’altra è uscire entro le 22.” Patrizia Groppelli, che trova in accordo Abbate ma anche Marcello Cirillo in collegamento, chiude il discorso, ribadendo che al primo posto c’è la salute di tutti: “Anche se un anno purtroppo non andiamo alla sacra messa di mezzanotte, preghiamo a casa! Il Signore ci protegge dall’alto ovunque siamo!”



