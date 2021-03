Patrizia Groppelli Vs Vera Gemma “Com’è conciata?”/ “Tutta quella plastica al sole..”

Si parla di Isola dei Famosi nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. La diretta di ieri, 18 marzo, dà a Barbara D’Urso e ai suoi ospiti molti spunti di cui discutere, a partire da Vera Gemma, ormai grande protagonista di questa edizione. C’è chi però, rivedendola in video, quasi non la riconosce, come Patrizia Groppelli. L’opinionista, nota per la sua schiettezza, lancia come una freccia la sua critica: “Con tutta quella platica lì al sole secondo me si scioglie prima o poi! Ma hai visto com’è conciata?” chiede alla D’Urso.

È d’accordo con la sua impressione Francesca De André che infatti ammette: “Io non l’avevo riconosciuta!” I commenti delle due opinioniste non concordano con l’idea della conduttrice che, anzi, tiene subito a chiarire di essere totalmente dalla parte di Vera Gemma.

Barbara D’Urso difende Vera Gemma dalle critiche: “Sono dalla tua parte!”

“Prendo le difese di Vera Gemma e mi rivolgo direttamente a lei: – ha ammesso Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, per poi dichiarare – Vera, quando uscirai e ti faranno vedere questo pezzo, io sono dalla tua parte! Non sono d’accordo con queste due invidiose”. La conduttrice non è l’unica a prendere le difese di Vera Gemma. Anche Samantha De Grenet tiene a precisare che: “Vera io la trovo simpatica, divertente, ironica, che si prende in giro da morire”. Infine Marina La Rosa in collegamento chiude: “È una persona che può apparire eccessiva ma è una persona molto intelligente, ha una auto ironia che ne ha da vendere!”

