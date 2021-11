Patrizia Grosso e Gabriella Perino, ex e compagna Gerry Scotti/ “Ho sofferto per…”

Patrizia Grosso e Gabriella Perino, sono l’ex moglie e la compagna di Gerry Scotti: dal matrimonio fallito alla nascita di un nuovo amore. La vita dello zio Gerry dal punto di vista sentimentale è stata segnata dalla presenza di due donne. La prima è Patrizia Grossa, la donna che il conduttore televisivo ha sposato e con cui ha costruito una famiglia. Una bellissima storia d’amore suggellata dalla nascita di Edoardo nato il 10 marzo del 1992. Purtroppo il loro amore naufraga pochi anni dopo la nascita di Edoardo con la scelta di divorziare. Dopo 11 anni di matrimonio, Patrizia Grosso e Gerry Scotti annunciano il divorzio; una decisione sofferta che il conduttore televisivo commentò così: “ha chiesto la separazione perché aveva trovato un’altra persona. Quando ho capito che si era rotto un vaso che non si sarebbe più aggiustato ne ho sofferto molto. Non mi sono mai vergognato di niente, ma quando mi sono separato per poi arrivare al divorzio mi vergognavo di aver finito la storia della mia famiglia. Ho dovuto fare le valigie e uscire da casa mia, il posto dove era nato e viveva mio figlio”.

Oggi Patrizia Grosso è impegnata con l’imprenditore Guido Veneziano, coordinatore editoriale di numerose riviste. Anche nella vita dello Zio Gerry è arrivato un nuovo amore: si tratta di Gabriella Perino, un’architetto conosciuta a scuola del suo primogenito.

Gerry Scotti e l’amore per Gabriella Perrino: “Galeotta è stata la scuola dei nostri figli”

Dopo la fine del matrimonio con Patrizia Grosso, Gerry Scotti ha ritrovato la serenità tra le braccia di Gabriella Perino. A farli incontrare una strana casualità: entrambi i figli frequentavano la stessa scuola. Inizialmente tra i due c’è solo un rapporto di amicizia, ma nel tempo le cose cambiano. Proprio il conduttore di Caduta Libera parlando della relazione con Gabriella Perrino ha raccontato dalle pagine del settimanale Chi: “il nostro ritrovarci è stato ineluttabile: ci conoscevamo fin da ragazzi, e siamo finiti, a un certo punto, ad affrontare le stesse problematiche, essendo entrambi separati con figli”

Intervistato da Il Fatto quotidiano, lo zio Gerry ha precisato: “galeotta è stata la scuola dei nostri figli. Con tutte le variabili che ha avuto la mia vita”. La presenza di Gabriella è importantissima nella vita di Gerry Scotti che ha definito la compagna il suo punto fermo. Al momento nessuno dei due ha pensato al matrimonio: “ora siamo felici per la serenità che viviamo insieme vedendo i nostri ragazzi crescere sereni e uniti. Il matrimonio non è nei progetti, ma mi piacerebbe che lo Stato venisse incontro anche a rapporti come il nostro, e mi sembra che qualcosa sia stato fatto. Gabriella è stata la mia fortuna. È una donna di grande carattere, mi aiuta negli aspetti pratici della vita, e ha sopportato di vivermi accanto nonostante i riflettori”.

