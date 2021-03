Patrizia Grosso, ex moglie di Gerry Scotti/ Lui: “Ho sofferto molto per il divorzio”

Patrizia Grosso è l’ex moglie di Gerry Scotti, ospite nel pomeriggio di oggi, sabato 27 marzo 2021, a “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin. Il celebre conduttore televisivo parlerà sicuramente della sua lotta contro il Coronavirus nelle scorse settimane e della sua prima moglie, Patrizia Grosso, con cui convolò a nozze nel 1991, vivendo insieme a lei per quasi undici anni, arrivando alla separazione nel 2002 e al divorzio ufficiale nel 2009.

Un momento durissimo per Gerry, commentato così da quest’ultimo: “Ha chiesto la separazione perché aveva trovato un’altra persona. Quando ho capito che si era rotto un vaso che non si sarebbe più aggiustato, ne ho sofferto molto. Non mi sono mai vergognato di niente, ma quando mi sono separato per poi arrivare al divorzio mi vergognavo di aver finito la storia della mia famiglia. Ho dovuto fare le valigie e uscire da casa mia, il posto dove era nato e viveva mio figlio”. Un periodo complicato nella vita dello zio Gerry, volto Mediaset davvero amatissimo.

PATRIZIA GROSSO, EX MOGLIE DI GERRY SCOTTI: CON CHI VIVE OGGI

Gerry Scotti ha spiegato che la storia d’amore con l’ex moglie, Patrizia Grosso, si era incrinata a causa soprattutto degli impegni lavorativi di lui, che spesso lo allontanavano di casa. In ogni caso, gli ex coniugi sono rimasti fortemente legati e in rapporti ottimi per il bene del loro primogenito Edoardo, venuto alla luce il 10 marzo 1992, proprio quando Patrizia e Gerry vennero fotografati sorridenti sulla copertina di “Sorrisi e Canzoni Tv”. A livello sentimentale, oggi, i due hanno ritrovato la via della felicità: Patrizia Grosso, come è risaputo, è legata al celebre imprenditore Guido Veneziani, coordinatore editoriale presso numerose riviste del gruppo che porta il suo nome. Gerry Scotti, invece, nel 2004 ha ritrovato l’amore con l’architetto Gabriella Perino, donna che ha conosciuto presso la scuola frequentata dal figlio.

