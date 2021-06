Patrizia Grosso, ex moglie di Gerry Scotti/ Lui: “Non andavamo più d’accordo”

Patrizia Grosso è l’ex moglie di Gerry Scotti, il popolare conduttore televisivo amatissimo da grandi e piccini. La vita di Gerry Scotti è stata però segnata anche da un dolorassimo divorzio con la prima moglie. Dopo il matrimonio e la nascita del primogenito Edoardo Scotti, la coppia comincia però a vivere un profonda crisi matrimoniale. E’ il 2002 e per Gerry Scotti e Patrizia Grosso la crisi matrimoniale si fa sempre più evidente al punto da spingere la coppia a chiedere il divorzio. La donna, infatti, confessa al marito di essersi innamorata di un altro uomo. Una notizia che ha sicuramente sconvolto la vita del conduttore che, molti anni dopo dalle pagine di Vanity Fair, ha dichiarato: “non andavamo più d’accordo, anche per colpa mia, il lavoro mi assorbiva tantissimo. E mia moglie ha chiesto la separazione perché aveva trovato un’altra persona”.

Gerry Scotti non nasconde che il divorzio dalla moglie Patrizia è stato un momento davvero difficile della sua vita: “ho sofferto molto, non mi sarei voluto separare da mio figlio. Però ho preso una casa vicino a loro, lo potevo accompagnare a scuola e vederlo sempre. Ma quanti amici invece si sono ritrovati a 40 anni sul divano di mamma e ad attraversare la città per vedere i bambini?”.

Gerry Scotti: “ho sofferto molto per la mia ex moglie Patrizia Grosso”

Un divorzio sofferto quello di Gerry Scotti con la prima moglie Patrizia Grosso. Il lavoro e la carriera in ascesa del conduttore lo portavano ad essere sempre fuori casa e questo non l’ha sicuramente aiutato a superare una crisi matrimoniale. Proprio Scotti dalle pagine di Caffeina Magazine ha raccontato: “ho dovuto fare le valigie e uscire da casa mia, il posto dove era nato e viveva mio figlio.. grazie al lavoro sono riuscito a non cadere nell’errore della commiserazione”. A distanza di anni dalla decisione di divorziare, i rapporti tra Gerry Scotti e la ex moglie non sono buoni. “Il fatto che il mio sia naufragato è stato un fallimento” – ha aggiunto il conduttore sul matrimonio fallito. Chissà che oggi i due ex non siano riusciti a ricucire un rapporto visto che il loro unico figlio Edoardo Scotti ha regalato la gioia di diventare nonni!

